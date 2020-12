Celestyal Cruises: Viele Frühbucherangebote

Bei einer Buchung bis zum 28. Februar 2021 gilt eine Ersparnis von 25% (Abfahrten 2021 und 2022), auf ausgewählten Kreuzfahrten erhalten Buchende 50% Ermäßigung für einen zweiten Gast in einer Kabine (gültig für Abfahrten 2022), des Weiteren gelten Sonderangebote für Dreier- und Viererkabinen sowie reduzierte Einzelzimmerzuschläge von nur 15% und eine inkludierte Covid-19-Reisekrankenversicherung für Abfahrten bis Juni 2021.

Die Frühbucherangebote gelten für folgende Kreuzfahrten:

Die Drei-Nächte-Kreuzfahrt „Ikonische Ägäis“ ab 399 EUR pro Person bei Doppelbelegung. Die Reise beginnt in Athen und läuft Mykonos, Patmos, Kreta und Santorin in Griechenland sowie Kuşadası in der Türkei an. Die Drei-Nächte-Reise „Ikonische Entdeckungsreise“ kostet ebenfalls ab 399 EUR pro Person bei Doppelbelegung. Diese Reise beginnt in Athen und läuft Syros und Santorin in Griechenland sowie Kuşadası in der Türkei an. Die Vier-Nächte-Reise „Ikonische Ägäis“ steht ab 499 Euro pro Person bei Doppelbelegung zur Verfügung. Diese Reise beginnt in Athen und läuft Mykonos, Patmos, Rhodos, Kreta und Santorin in Griechenland sowie Kuşadası in der Türkei an. Die Vier-Nächte-Kreuzfahrt „Ikonische Entdeckungsreise“ beginnt bei 499 EUR pro Person bei Doppelbelegung. Diese Reise beginnt in Athen und legt in Syros, Rhodos und Santorin in Griechenland sowie in Kuşadası in der Türkei an.

Die Sieben-Nächte-Reise „Idyllische Ägäis“ ist ab 879 EUR pro Person bei Doppelbelegung verfügbar. Sie beginnt ebenfalls in Athen und läuft Rhodos, Agios Nikolaos auf Kreta, Santorin, Milos und Mykonos in Griechenland sowie Kuşadası in der Türkei an. Die Sieben-Nächte-Reise „Vielseitige Ägäis“ kostet ab 879 EUR pro Person bei Doppelbelegung. Diese Reise beginnt in Athen und führt nach Istanbul und Çanakkale (das antike Troja) in der Türkei sowie nach Thessaloniki, Volos (Meteora) und Santorin in Griechenland. Die preisgekrönte Sieben-Nächte-Kreuzfahrt „Drei Kontinente“ ist bereits ab 879 EUR pro Person bei Doppelbelegung buchbar. Die Kreuzfahrt startet in Athen und legt in Port Said (Ägypten), Ashdod (Israel), Limassol (Zypern), Rhodos (Griechenland) und Kuşadası (Türkei) an. Alle Kreuzfahrten beinhalten das All-Inclusive-Erlebnis von Celestyal Cruises mit unbegrenzten klassischen Getränken, lokal inspirierter Küche an Bord, Unterhaltung, ausgewählten Landausflügen, Hafenservicegebühren und Trinkgeldern. (red)