Einladung zum Webinar: Christliche Rundreise durch Israel

Am Mittwoch, den 16. Dezember 2020 findet das letzte Israel-Webinar des Jahres statt. Passend zur Jahreszeit nimmt Dirk Bock, Gemeindepädagoge und Prediger im Kirchenkreis Oberes Havelland, die Teilnehmer dabei mit auf eine christliche Rundreise.

Datum: 16. Dezember 2020

16. Dezember 2020 Uhrzeit: ab 11:00 Uhr

ab 11:00 Uhr Anmeldung: hier finden Sie den Zoom-Link

Israel, das Heilige Land und Heimat der drei monotheistischen Weltreligionen ist für viele Menschen ein Wunschziel, um die Geschichte des alten und neuen Testaments leibhaftig zu erleben. Aber auch für Gäste, die nicht primär aus religiösen Gründen reisen, ist es ein einmaliges, prägendes Erlebnis an den Heiligen Orten des Christentums die magische und besondere Atmosphäre zu spüren.

Touristen aus aller Welt pilgern durch die Altstadt Jerusalems oder besuchen die Heiligen Orte am See Genezareth, sammeln Hoffnung und Energie und sind dankbar für besondere Momente an diesen einzigartigen, heiligen Orten.

Dirk Bock, Gemeindepädagoge und Prediger im Kirchenkreis Oberes Havelland nimmt die Teilnehmer mit auf diese besondere Reise, passend zur Adventszeit und zeigt ihnen warum Israel und seine heiligen Stätten alle Menschen so berührt und bewegt. (red)