Flughafen Wien bietet Antigen-Schnelltests

Im Health Center des Flughafens Wien besteht bereits seit Anfang Mai 2020 die Möglichkeit einen molekularbiologischen COVID-19-Test (sogenannten PCR-Test) zu machen. Ab sofort können Interessierte nun auch unkompliziert Antigen-Schnelltest durchführen lassen. Dabei ergeht nach einem Rachenabstrich schon innerhalb kurzer Zeit das Testergebnis als ärztlicher Befund (in Deutsch und Englisch) per Mail an die getestete Person. Der Antigen-Schnelltest gibt rasch Aufschluss über eine aktuelle COVID-19-Infektion und das ärztliche Attest führt in einigen Ländern bereits zu Einreiseerleichterungen.

Testangebot offen für alle Interessierten

Der Test kann jederzeit während der Öffnungszeiten des Health Center Vienna Airport im Office Park 3 von Montag bis Sonntag von 07.00-20.00 Uhr ohne vorherige Anmeldung gemacht werden. Binnen weniger Minuten wird die Testperson registriert und der Abstrich genommen, nach kurzer Zeit wird der ärztliche Befund (in Deutsch und Englisch) via verschlüsseltem Mail der Testperson zugesendet. Die Kosten für den Schnelltest belaufen sich auf 35 EUR.

Nicht nur Reisende profitieren von den neuen Antigen-Schnelltests am Flughafen Wien, auch Unternehmen können rasch und unkompliziert ihre Beschäftigten testen lassen. Für Privatpersonen ist das Service vor allem im Hinblick auf die bevorstehenden Weihnachts- und Neujahrsfeiertage attraktiv.

Der Flughafen Wien setzt Antigen-Schnelltests bereits erfolgreich in einem Pilotprojekt mit Austrian Airlines im Zuge ausgewählter Wien-Hamburg Flüge ein. Auch bietet der Flughafen dieses Schnelltest-Service als Dienstleistung für Veranstaltungen und Konferenzen in der Airport City an.

Weitere Infos: zum neuen Testangebot im Health Center Vienna Airport sowie detaillierte Angaben zu den Unterschieden zwischen PCR-Test und Antigen-Schnelltest unter: www.viennaairport.com/coronatest (red)