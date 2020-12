Hertz: Neuer Director Marketing & Sales

Andreas Weingartner übernimmt mit Jänner 2021 die Position des Director Marketing and Sales Hertz Österreich und Slowenien.

Nach vielen Jahren im Airlinebusiness kehrt Weingartner 2021 an seinen Ursprung in der Reisebranche - Hertz - zurück. Mit Jänner wird er als neuer Director Marketing & Sales für die Bereiche Marketing, Sales, Pricing und International Reservations für Hertz Rent a Car, Hertz Classics (Oldtimervermietung), Hertz Ride (Motorradvermietung) sowie der Hertz Tochtergesellschaften Dollar und Thrifty verantwortlich sein.

„Nach vielen Jahren Airlinebusiness im In- und Ausland freue ich mich schon auf neue Themen und Herausforderungen. Dass ich diese noch dazu bei Hertz finde, wo ich vor vielen Jahren meine ersten Schritte in die Reiseindustrie tat, freut mich besonders“, so Weingartner.

Auch Geschäftsführer Udo Rienhoff freut sich Weingartner ab Jänner wieder im Hertz-Team begrüßen zu können: „Wir freuen uns, mit Andreas Weingartner einen international erfahrenen Vertriebsmanager in unserem Team willkommen heißen zu können, um so gemeinsam und gut gewappnet den kommenden Weg aus der Covid Krise in Angriff nehmen zu können.“

Kontakt: Zu erreichen ist Andreas Weingartner ab 4. Jänner unter der Hertz Österreich Sales Telefonnummer +43 (1) 795 42 675 oder via mail unter weingartner@hertz.at (red)