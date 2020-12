HAL startet "Seayousoon"-Aktion

Bei Buchung bis 28. Februar 2021 sind folgende Extras für alle Gäste in der Kabine im Preis inkludiert:

Getränkepaket im Wert von 63 USD p.P. & Tag für alle Gäste in der Kabine

Kabinen-Upgrades (Beispiel: von Außen- auf Balkonkabine)

1x Abendessen im Spezialitätenrestaurant inklusive (Wert 39 USD p.P.) für alle Gäste in der Kabine

reduzierte Kinderpreise (auf Mittelmeerabfahrten)

10% Nachlass auf Landausflüge

On Top bei Buchung vor dem 5. Jänner 2021:

Inklusive Trinkgelder (für alle Gäste in der Kabine)

Die Aktion "Seayousoon" gilt auf alle Abfahrten ab Sommer 2021 bis Frühjahr 2022. Ausgenommen sind lediglich die Grand World Voyage und deren Segmente.

Die gesamte Preisliste finden Sie hier.

Details zur Aktion:

Signature Beverage Package: Das Paket hat ein Tageslimit von 15 Getränken und inkludiert Getränke mit Maximalwert von 11 USD und gilt für Getränke aus Signature Shops, Mini Bar und Zimmerservice sowie auf Half Moon Cay.

Upgrades: In ausgewählten Kabinenkategorien sind Upgrades verfügbar. Es gilt ein limitiertes Kontingent. Bitte beachten: das Upgrade ist jeweils im angezeigten Preis inkludiert, also immer gleich die höhere Kategorie bei Buchung wählen. Es gibt danach keine manuellen Upgrades von HAL. Wenn die höhere Kategorie belegt ist, ist das Kontingent erschöpft.

Auf diesen Schiffen gibt es Upgrades von Außen- auf Balkonkabinen: Rotterdam, Nieuw Statendam, Eurodam, Nieuw Amsterdam, Noordam, Westerdam, Oosterdam und Zuiderdam

Auf diesen Schiffen gibt es Upgrades von Innen- auf Außenkabinen: Volendam und Zaandam

1 x Abendessen im Spezialitätenrestaurant: Gäste erhalten ein inkludiertes Abendessen im Pinnacle Grill oder Tamarind. Die Reservierung und Tischzeiten werden an Bord zugewiesen. Eine Bestätigung wird am Einschiffungstag in die Kabine gelegt. Die Dinner-Optionen variieren je nach Schiffsklasse.

10% Nachlass auf Landausflüge: Der Nachlass gilt auf allen verfügbaren Landausflügen auf ausgewählten Abfahrten. Die Ausflüge müssen vor dem 14.März 2021 gebucht werden über www.hollandamerica.com um den Nachlass zu erhalten. Falls ein Ausflug an Bord von HAL abgesagt wird, wird der Betrag erstattet.

Kinderpreise / Reduzierter Preis für die 3./4. Person in der Kabine: Auf ausgewählten Abfahrten werden reduzierte Preise (z.B. Tax-only) für die 3./4. Person bzw., Kinder in der Kabine angeboten. Die Preise entnehmen Sie bitte dem Anhang bzw. dem Reservierungssystem.

Trinkgeld inkludiert: Das Kabinen-Trinkgeld (die Hotel Service Charge) wird bei Buchung vor dem 5. Jänner 2021 von Holland America Line übernommen. Bar/Dinner/Wein/Spa Trinkgelder sind nicht in der Aktion inkludiert.

Book with Confidence bis Ende Jänner 2021

Für Neu-Buchungen bietet Holland America Line außerdem noch bis Ende Jänner 2021 das flexible „Book with Confidence“-Programm an, das Stornierungen problemfrei ermöglicht. Es gilt für bereits bestehende Buchungen und Neu-Buchungen, die bis zum 31. Jänner 2021 getätigt werden. Gültig für alle Kreuzfahrten mit Abfahrtsdatum einschließlich 31. Oktober 2021. Das Storno muss bis zu 30 Tagen vor der Abfahrt erfolgen, für den Kunden wird ein Future Cruise Credit in Höhe der Storno-Gebühr bzw. geleistete Anzahlung angelegt. (red)