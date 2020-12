Österreich: Deutlich weniger Sommerurlaubsreisen

Im dritten Quartal von Juli bis September sind die Österreicher wegen der Corona-Pandemie wenig überraschend deutlich weniger verreist als üblich. Die Urlaubsfahrten inklusive Verwandten- und Bekanntenbesuchen brachen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 16,8% ein. Die Zahl der Urlaubsreisen ging damit von 7 auf 5,9 Mio zurück und jene der Reisenden um ein Fünftel (-20,6%) auf 3,4 Mio. Inlandsreisen stiegen aber stark an, so die Statistik Austria.

Die Zahl der Haupturlaubsreisen mit zumindest vier Übernachtungen brach um 31,2% auf 2,8 Mio ein. Der Trend zu Kurzreisen mit ein bis drei Nächtigungen wurde in der Coronakrise hingegen gestärkt. Sie stiegen immerhin um 4,6% auf 3,1 Mio. an. Der Anteil der Kurzurlaubsreisen hat damit jenen der Haupturlaubsreisen überholt und lag im dritten Quartal bei 51,7% (2019: 41,4%).

"Aktivurlaub" erstmals Hauptmotiv für Reise

Gestiegen ist das Reisemotiv des "Aktivurlaubs" (2020: 28,6%, 2019: 17,4%), der erstmals den "Erholungsurlaub" (2020: 21,3%, 2019: 19,5%) im Ranking der beliebtesten Sommerreisezwecke vom ersten auf den dritten Rang verdrängte. Dahinter folgten, wie auch im Vorjahressommer an zweiter Stelle, "Verwandten- und Bekanntenbesuche" (+6,6 Prozentpunkte auf 25,5%, 2019: 18,9%). Der Anteil an "Kultur- und Städteurlauben" nahm um 8,3 Prozentpunkte auf 6,8% ab, ebenso verlor das Motiv "Strand- und Badeaufenthalt" an Bedeutung (-7,6 Prozentpunkte auf 11%; 2019: 18,6%).

Plus im Inland, Minus im Ausland

Während die Inlandsreisen beinahe um ein Drittel (+31,6%) auf 4,2 Mio. Urlaubsreisen zulegten, halbierte sich die Anzahl der Urlaubsreisen ins Ausland um 56,4% auf 1,7 Mio. (2019: 3,8 Mio.).

Italien, unangefochten die beliebteste Auslandsdestination der österreichischen Wohnbevölkerung, registrierte eine Abnahme um 38,7% auf 0,5 Mio. Urlaubsreisen. Der Anteil der Italienreisen an allen Auslandsreisen erhöhte sich trotzdem um 9,1 Prozentpunkte im Vergleich zur Vorjahresperiode (Anteil an allen Auslandsurlaubsreisen 2020: 31,3%, 2019: 22,2%).

Der Corona-Sommer kostete Kroatien beim Anteil der Urlaubsreisen aus Österreich den zweiten Rang.

Nach Deutschland gingen zwar auch um 5,3% weniger Urlaubsreisen im Vergleich zur Vorjahresperiode, der Anteil Deutschlands an allen Auslandsreisen stieg aber um 14,7 Prozentpunkte (Anteil 2020: 27,3% ; 2019: 12,6%). Kroatien, das fast um drei Viertel weniger Urlaubsreisen (-72,9%) registrierte, verlor 5,2 Prozentpunkte (Anteil 2020: 13,9%; 2019: 8,7%). (APA / red)