MSC Cruises präsentiert Winterprogramm 2021/22

Die Pandemie hat die Reisepläne für Urlauber auf der ganzen Welt in diesem Jahr durcheinandergebracht. Um die dringend benötigte Auszeit im kommenden Jahr in Ruhe planen zu können stellt MSC nun sein Winterprogramm 2021/22 für die Karibik, das Mittelmeer, die Golf Regionen sowie für Südamerika und Südafrika vor. Auch die Grand Voyages erhalten neue Routen, die Kontinente miteinander verbinden. Das Programm bietet dabei für jeden Reisetyp etwas: Für Kurzurlaub-Fans, für Familien, die ihre Zeit gemeinsam genießen wollen, oder für Abenteurer, die auf längeren Reisen neue Ziele erkunden wollen.

Die Neuheiten im Überblick:

Mittelmeer: Mit vier Schiffen gibt es eine große Auswahl an Routen mit flexiblen Einschiffungshäfen.

Mit vier Schiffen gibt es eine große Auswahl an Routen mit flexiblen Einschiffungshäfen. Emirate: Kulturliebhaber können die verschobene Expo 2020 Dubai genießen, da zwei Schiffe in dieser Region mit jeweils einem Übernachtaufenthalt in Dubai eingesetzt werden.

Kulturliebhaber können die verschobene Expo 2020 Dubai genießen, da zwei Schiffe in dieser Region mit jeweils einem Übernachtaufenthalt in Dubai eingesetzt werden. Neu für die Karibik: Das neue Flaggschiff MSC Seashore wird in Miami seinen Heimathafen haben.

Mit vier Schiffen im Mittelmeer

Die MSC Grandiosa wird im Winter 21/22 einige der beliebtesten Reiseziele Europas ansteuern. Darunter Genua, Barcelona und Marseille sowie Palermo, Civitavecchia und Valletta.

Die MSC Fantasia wird eine klassische 7-Nächte-Route mit mehreren Einschiffungshäfen fahren und die meistbesuchten Ziele von MSC Cruises anlaufen: Barcelona, Marseille und Genua. Zudem werden italienische Kultur-Highlights wie La Spezia mit seiner schnellen Anbindung nach Florenz, Pisa und in die Cinque Terre sowie Neapel Teil der Reise sein, bevor die MSC Fantasia Palma de Mallorca ansteuert.

Die MSC Magnifica wird im nächsten Winter ausgedehnte 11-Nächte-Kreuzfahrten mit zwei verschiedenen Reiserouten anbieten. Die erste Route beginnt in Genua und nimmt ihre Gäste von dort mit nach Griechenland, wobei Katakolon bei der historischen Stätte Olympia, Piräus bei Athen und Rhodos angelaufen werden, bevor sie Haifa in Israel erreicht. Dort wird das Schiff über Nacht bleiben, so dass die Gäste einen ganzen Tag lang Land und Leute entdecken können. Über Heraklion und Civitavecchia bei Rom geht die Reise zurück nach Genua.

Die zweite Route startet ebenfalls in Genua. Von dort aus fährt die MSC Magnifica zuerst nach Barcelona, anschließend geht es für einen längeren Aufenthalt nach Casablanca in Marokko. Über Santa Cruz auf Tenerifa, Funchal in Portugal, Malaga in Spanien und Civitavecchia in Italien geht die Fahrt zurück nach Genua.

Die MSC Poesia wird 5- und 10-tägige Kreuzfahrten ab Genua anbieten, bevor sie am 5. Jänner 2022 von Genua aus zur World Cruise 2022 aufbricht.

Golfregion, Nord- & Südamerika und Südafrika

MSC Cruises setzt weiterhin auf eine starke Präsenz in Nordamerika und wird im kommenden Winter vier Schiffe ab/bis Miami und neu ab/bis Port Canaveral einsetzen.

In der Golfregion werden in der Wintersaison zwei Schiffe von MSC Cruises positioniert. Die Gäste haben dabei die Gelegenheit, die aufgrund der Pandemie verschobene Expo 2020 Dubai zu erleben, deren Start auf den Oktober 2021 verlegt wurde.

In Südamerika werden im Winter 2021/22 vier Schiffe mit Einschiffung in Brasilien sowie ein fünftes Schiff mit Einschiffung in Argentinien, kreuzen.

In Südafrika werden die beiden Schiffe MSC Lirica und MSC Musica eingesetzt. Die MSC Lirica wird zwischen November 2021 und April 2022 in Kapstadt und MSC Musica in Durban zuhause sein und 14 verschiedene Reiserouten mit einer Dauer von zwei bis 14 Nächten anbieten.

MSC Grand Voyages - 81 Häfen in 38 Ländern

Zwischen Oktober und November 2021 wird MSC Cruises sein Portfolio an Reiserouten mit elf neuen inspirierenden Grand Voyages auf elf Schiffen erweitern. Die neuen Grand Voyages werden von den wichtigsten Häfen der Welt abfahren und zwischen 18 und 27 Tagen dauern.

Im Frühjahr 2022 werden elf Grand Voyages mit einer Dauer von 16 bis 28 Tagen auf Schiffen, die aus dem Golf, Brasilien und Argentinien, Südafrika, Martinique und den USA für die Sommersaison 2022 nach Europa zurückkehren werden, im Angebot sein. (red)