Hurtigruten: Buchungsfreigabe der Antarktis-Expeditionen 2022/23

Hurtigruten hat die neuen Expeditionen für die Antarktis-Saison 2022/23 zur Buchung freigegeben. Mit drei Expeditionsschiffen erkundet die norwegische Reederei auf neuen Routen das Südpolargebiet. Für Reisebüros bietet das Hurtigruten Vertriebs-Team am 9. und 16. Dezember Webinare mit allen Details zu den Antarktis-Expeditionen.

Neuen Routen im Südpolargebiet

Die MS Fridtjof Nansen ist der jüngste Flottenzugang und neben der MS Roald Amundsen das zweite mit Hybrid-Antrieb ausgestattete Schiff der Hurtigruten Expeditionsflotte. Mit MS Fridtjof Nansen erleben Gäste „Die Höhepunkte der Antarktis“ auf 12-tägigen Expeditionen. Massive Eisberge ebenso wie Begegnungen mit Pinguinen, Robben und Walen sind nur einige der Erlebnisse auf der Reise zu den südlichen Shetlandinseln und der nördlichen Gerlach-Straße. Soweit Wetter- und Eisbedingungen es ermöglichen wird MS Fridtjof Nansen bis zur südlichen Gerlach-Straße vordringen.

Das Hybrid-Expeditionsschiff MS Roald Amundsen nimmt auf 16- und 18-tägigen Reisen Kurs auf die Antarktis. Die 18-tägige Expedition „Breitengrad 66 – Jenseits der magischen Grenze“ führt so weit südlich wie möglich entlang der antarktischen Halbinsel und zielt auf die Erreichung des Crystal Sound und Marguerite Bay ab, wenn Eis- und Wetterbedingungen es zulassen. Auf den 16 Tage Reisen stehen neben dem weißen Kontinent auch die Falkland-Inseln auf dem Expeditionsprogramm.

Die MS Fram, das wendigste Schiff der Hurtigruten Expeditionsflotte, bietet mit der „Expeditionsreise Antarktis, Falklandinseln und Südgeorgien“ die intensivste Erkundung des Südpolarmeers. In 23 Tagen erleben moderne Entdecker die Falklandinseln, Südgeorgien und die faszinierende Antarktis.

Webinare zum Antarktis Expeditionsprogramm

Was ist das Besondere an einer Hurtigruten Expedition? Was erwartet die Gäste an Bord? Welche Leistungen sind inkludiert? Welche weiteren Optionen, oder besonderen Angebote gibt es? Am 9. Dezember und 16. Dezember jeweils um 13:00 Uhr liefert das Hurtigruten Team Antworten auf diese und viele weitere Fragen und präsentiert alle Neuerungen zu den Antarktis Reisen 2022/23. Als Buchungsanreize für die Kundenberatung werden zudem die aktuelle Aktion „Buchen ohne Risiko“ ebenso wie das ständig aktualisierte Hygiene- und Sicherheitskonzept „Gemeinsam sicher“ vorgestellt. Die Online-Schulungen dauern ca. 60 Minuten.

Die Termine im Überblick:

(red)