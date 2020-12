Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 49/50

Demonstration in Paris:

Am Samstag, den 5.12., findet in Paris eine Demonstration gegen ein geplantes Sicherheitsgesetz statt, das Journalisten beim Filmen von Sicherheitskräften einschränken soll. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Streik in Italien:

Am 5. und 6. Dezember 2020 streiken in Italien landesweit Angestellte von Fährunternehmen. Der Streik soll um 16:00 Uhr (Ortszeit) am Samstag beginnen und 24 Stunden andauern. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Fährverkehr zu rechnen. Verspätungen und Ausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Jahrestag der Erschießung eines Jugendlichen in Griechenland:

Ebenfalls am Sonntag, den 6.12., jährt sich der Tod eines Jugendlichen in Exarchia in Athen, der während Protesten in 2008 von einem Polizisten getötet wurde. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

Parlamentswahlen in Venezuela:

Auch die Parlamentswahlen in Venezuela finden am 6.12. statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen.

Parlamentswahlen in Rumänien:

Wie in Venezuela wird auch in Rumänien am 6.12. ein neues Parlament gewählt. Besonders am Wahltag ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen.

Regionalwahlen in Kamerun:

Nicht zuletzt finden in Kamerun am 6.12. Regionalwahlen statt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse.

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Ghana:

Am 7. Dezember 2020 werden in Ghana Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgehalten. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse.

Senatswahlen auf Madagaskar:

In Madagaskar finden am 11.12. Senatswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen, auch im Vorfeld sind Demonstrationen möglich, die zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen können.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)