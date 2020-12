Plantours Kreuzfahrten: Lady Diletta unterwegs in Deutschland

Die neuen zehntägigen Flusskreuzfahrten führen zu einigen der geschichtsträchtigsten deutschen Städte. An sechs Terminen zwischen Mai und September 2021 starten oder enden die Fahrten in Regensburg. Bei den Reisen ab oder bis Düsseldorf stehen der Romantische Rhein oder die 3-Flüsse-Fahrt mit Rhein, Main sowie dem Main-Donau-Kanal im Mittelpunkt. Das erst im Sommer in Dienst gestellte 4-Sterne-Plus-Schiff hat elf spezielle Einzelkabinen, um Alleinreisenden sichere und günstige Kreuzfahrten zu ermöglichen. Ebenfalls neu und auf Flussschiffen einzigartig, sind die Suiten der Lady Diletta, sie verfügen über Balkone mit Tisch und Stühlen. Buchbar sind die Reisen ab 1.599 EUR, inklusive voller Verpflegung an Bord. Kostenfreie Stornierungen sind bis zum 31.01. 2021 möglich. (red)