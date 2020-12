Auch in diesem Jahr wartet hinter jedem Türchen des Adventkalenders ein anderes Angebot aus dem vielfältigen Produktportfolio des Kreuzfahrtspezialisten, das jeweils drei Werktage gültig ist.

„Mit dem Online-Adventskalender möchten wir unsere Kunden inspirieren und gerade in diesen schwierigen Zeiten Urlaubsvorfreude für das nächste Jahr wecken“, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. „In den vergangenen Jahren kam der Adventskalender mit zahlreichen attraktiven Angeboten sehr gut an. Deshalb behalten wir diese schöne Tradition natürlich bei“, so Laukamp weiter.

Kreuzfahrt-Angebote hinter jedem Türchen

Zu den Preisen zählen Ausflugs-, Anreise- und Getränkepakete sowie satte Rabatte und doppelte Frühbucherermäßigungen für bestimmte Routen. Hinter dem Türchen am Heiligabend verbirgt sich ein ganz besonderes Highlight, das allerdings noch nicht verraten wird.

Hier geht's zum Online-Adventskalender von nicko cruises

(red)