Oceania Cruises bietet kostenlose Kabinen-Upgrades

So können sich Kunden beispielsweise die Übernachtung in einer Penthouse-Suite zum gleichen Preis wie eine Concierge Verandakabine gönnen. Die Aktion gilt für Neubuchungen bis 2. Dezember 2020 auf ausgewählten Routen im Mittelmeer, der Karibik, dem Baltikum, Südamerika, Alaska, Fernost und Asien.

Beispiel-Routen und Angebote

„Around The Boot”: 7 Tage an Bord der Nautica - Von Monte Carlo nach Venedig 6. Oktober bis 13. Oktober 2021 Route: Monte Carlo, Monaco – Rom (Civitavecchia), Italien – Sorrent (Capri), Italien – Taormina (Sizilien), Italien – Korfu, Griechenland – Kotor, Montenegro – Split, Kroatien – Venedig, Italien

Preise inklusive Upgrade:

Von Concierge Verandakabine auf Penthouse Suite: 2.259 EUR statt 2.749 EUR

Von Verandakabine auf Concierge Verandakabine: 1.929 EUR statt 2.129 EUR

Von Deluxe Außenkabine (Meerblick) auf Verandakabine: 1.429 EUR statt 1.929 EUR

Von Innenkabine auf Deluxe Außenkabine (Meerblick): 1.099 EUR statt 1.429 EUR

„Imperial Explorations”: 12 Tage an Bord der Insignia - Von Hongkong nach Bangkok 4. April bis 16. April 2022 Route: Hongkong – Übernachtung in Hanoi (Halong-Bucht), Vietnam – Übernachtung in Hue (Chan May), Vietnam – Nha Trang, Vietnam – Übernachtung in Saigon (Ho-Chi-Minh-Stadt), Vietnam – Kampot, Kambodscha – Übernachtung in Bangkok, Thailand

Preise inklusive Upgrade:



Von Concierge Verandakabine auf Penthouse Suite: 5.119 EUR statt 7.399 EUR

Von Verandakabine auf Concierge Verandakabine: 4.669 EUR statt 4.919 EUR

Von Deluxe Außenkabine (Meerblick) auf Verandakabine: 3.679 EUR statt 4.669 EUR

Von Innenkabine auf Deluxe Außenkabine (Meerblick): 3.179 EUR statt 3.679 EUR

Alle Preise gelten pro Person und beinhalten nach Wahl der Gäste entweder ein Getränkepaket, eine Auswahl an Landausflügen oder ein Bordguthaben pro Kabine. Hinzu kommen die bekannten OLife-Annehmlichkeiten wie Spezialitätenrestaurants, Fitnesskurse und 24-Stunden-Zimmerservice. (red)