World Travel Awards: Portugal ist Bestes Reiseziel Europas

Von der umfangreichen Liste der Auszeichnungen hat Portugal 27 erhalten, darunter die Stadt Porto mit dem Preis als bestes „City Break“-Reiseziel in Europa und Lissabon als bestes europäisches Kreuzfahrtziel außerdem Madeira als führende Inseldestination in Europa. Die Algarve war erneut das beste Strandreiseziel in Europa und die Azoren wurden als bestes Reiseziel für Abenteuertourismus ausgezeichnet.

"Es erfüllt uns mit besonderem Stolz, dass wir diese Auszeichnung in diesem besonderen Jahr erhalten haben", sagte die Staatssekretärin für Tourismus, Rita Marques, in einer Erklärung des Ministeriums für Wirtschaft und digitalen Wandel. Die Staatssekretärin für Tourismus fügte hinzu: "Dies ist ein weiterer Beweis für das internationale Vertrauen in unser Reiseziel und eine Anerkennung dafür, dass die positiven Eigenschaften Portugals auch jetzt erhalten sind und von all denen entdeckt werden können, die uns besuchen möchten, wobei stets die von den Behörden festgelegten Regeln eingehalten werden". (red)