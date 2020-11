Celebrity Cruises Webinar

Am Montag, den 23. November, findet um 14 Uhr ein Webinar von Celebrity Cruises statt. Dabei erklärt Vanessa Ambos, Key Account Manager DACH von Celebrity Cruises, was es mit „The New Luxury“ auf sich hat, was unter „Always Included“ zu verstehen ist und welche Vorteile diese verfeinerte Zukunftsstrategie für Partner hat.

Reisebüros, die für den Newsletter von Celebrity angemeldet sind, haben eine Einladung per Mail erhalten. Interessierte Partner, die noch nicht angemeldet sind, schreiben eine E-Mail an celebtradesupport.emea@celebritycruises.com und erhalten den Link zum Webinar. (red.)