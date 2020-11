TUI Cruises: Nordeuropa und Mittelmeer im Sommer 2022

Neben Touren im Mittelmeer kreuzt die Mein Schiff-Flotte im Sommer 2022 auch durch Nordeuropa. Alle Routen können ab sofort unter www.tuicruises.com/logbuch eingesehen und in Kürze gebucht werden.

Mittelmeer Kreuzfahrten

Erstmals fährt die Mein Schiff Herz ins Schwarze Meer. Die 14-tägige Reise startet am 26. August in Heraklion/ Kreta und geht über Piräus/ Griechenland, nach Sotschi/ Russland und Odessa/ Ukraine. Nach weiteren Stopps in Konstanza/ Rumänien, Burgas/ Bulgarien, Istanbul/ Türkei und Santorin endet die Reise am 9. September wieder in Heraklion/ Kreta. Darüber hinaus fährt die Mein Schiff Herz in ihrem letzten Sommer für TUI Cruises durchs Mittelmeer und wechselt zwischen Routen durchs östliche und westliche Mittelmeer. Auch die Mein Schiff 2 und Mein Schiff 5 bleiben den Sommer über im Mittelmeer. Von Malta, Triest und Palma de Mallorca bieten sie den Gästen Sonne satt an.

Nordeuropa Routen

Wie schon in der Sommersaison 2021 hat TUI Cruises gleich vier Schiffe im Norden, die von den deutschen Häfen Bremerhaven, Hamburg, Kiel und Warnemünde zu ihren Touren nach Westeuropa, entlang der Fjorde und durch die Ostsee starten. Mit im Programm sind zwei neue Häfen: So läuft die Mein Schiff 3 erstmals Dover, Großbritannien, an. Die Mein Schiff 4 steuert die norwegische Gemeinde Åndalsnes an.

Preisbeispiele:

Die siebentägige Reise „Westeuropa mit Dover“ mit der Mein Schiff 3 vom 24.04. bis 01.05.2022 ab/bis Bremerhaven kostet in einer Innenkabine mit Premium Alles Inklusive bei Doppelbelegung ab 1.129 EUR pro Person. Eine Balkonkabine kostet ab 1.349 EUR pro Person. Bei Buchung bis zum 31. Juli 2021 gibt es zusätzlich 150 EUR Frühbucher-Ermäßigung.

Die 14-tägige Reise „Schwarzes Meer" mit der Mein Schiff Herz vom 26.08. bis 09.09.2022 ab/bis Heraklion/ Kreta kostet in einer Innenkabine mit Premium Alles Inklusive bei Doppelbelegung ab 2.699 EUR pro Person. Eine Balkonkabine kostet ab 3.849 EUR pro Person. Bei Buchung bis zum 31. Juli 2021 gibt es zusätzlich 200 EUR Frühbucher-Ermäßigung.

Vorteile für Frühbucher:

20% auf alle Landausflüge im Pro Tarif

freie Kabinenwahl ihrer Wunschkabine

350 MB Internet pro Person

kostenfreie Umbuchung bis 50 Tage vor Abreise

(red)