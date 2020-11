Celebrity setzt auf Alles Inklusive

Für Buchungen ab dem 17. November gilt das neue All Inklusive von Celebrity Cruises, einer der sechs Kreuzfahrtmarken der Royal Caribbean Group. Das neue Preiskonzept inkludiert bei jeder Buchung Wi-Fi, Getränke und Trinkgelder und soll so das luxuriöse Erleben an Bord erleichtern.

„Wir bei Celebrity Cruises setzen alles daran, dem modernen Urlauber die optimale Luxuserfahrung zu bieten und das Angebot neu zu definieren. Mit der Einführung unserer Schiffe der Edge-Serie, der Celebrity Edge und ihres brandneuen Schwesterschiffs Celebrity Apex, haben wir eine starke neue Luxuskultur geschaffen“, erklärt Lisa Lutoff-Perlo, Präsidentin und CEO von Celebrity Cruises.

Einfacher Kaufprozess

„ Nach diesem herausfordernden Jahre sind Gelassenheit und Seelenfrieden noch wertvollere Güter geworden. Die Menschen wollen mehr Zeit damit verbringen, sich inspirieren zu lassen und sich nicht in einer Unzahl von Buchungsoptionen verlieren. Unser neuer ‚Alles Inklusive‘-Ansatz macht den Kaufprozess einfach, sodass Urlauber Celebrity Cruises in vollen Zügen genießen können“, sagt Peter Giorgi, Vizepräsident und Chief Marketing Officer von Celebrity Cruises.

Standardtarif „Alles Inklusive“

Der „Alles Inklusive"-Standardtarif beinhaltet folgende Elemente:

• Unbegrenzte Getränke: Klassische Cocktails, offene Weine, Bier, Limonaden, Kaffee- und Teespezialitäten, Säfte und Wasser in Flaschen

• Unbegrenztes Wi-Fi

• Tägliche Trinkgelder

Für Gäste, die eine noch luxuriösere Einfachheit wünschen, bietet Celebrity weitere Paketen zum Aufstocken an:

• ELEVATE hebt das Paket mit unbegrenzten Premium-Getränken an und fügt Landausflüge bis zu 200 US-Dollar pro Person hinzu.

• INDULGE enthält alles, was im ELEVATE-Paket enthalten ist, und ergänzt es durch unbegrenztes Streaming Wi-Fi und bis zu 200 US-Dollar pro Person für Wünsche an Bord.

Alle Gäste des „The Retreat“-Angebots erhalten neben einer atemberaubenden Suite samt den Annehmlichkeiten des INDULGE-Pakets auch Zugang zu exklusiven Erlebnissen, einschließlich eines privaten Restaurants, einer Lounge und einem Sonnendeck. Umsorgt werden die Passagiere von einem Team von Butlern und Concierge-Mitarbeitern.

Der neue Alles Inklusive-Tarif ist auf allen Buchungen auf allen Kreuzfahrten der Celebrity verfügbar, mit Ausnahme von Galapagos-Reisen. Parallel zum Preiskonzept wurde auch das Treueprogramm überarbeitet. (red.)