Dom. Rep.: neue b2b-facebook-Gruppe

Auf der soeben gelaunchten facebook-Gruppe „Dominikanische Republik für Reiseexperten(Offizielle Community DACH“ bietet das Tourist Board eine Plattform für Tourismusprofis aus den DACH-Ländern zum Austausch von Themen rund um die karibische Trauminsel. Die neue Facebook-Gruppe des Tourist Boards richtet sich an Reisebüroagenten, Reiseveranstalter und Mitarbeiter von Fluggesellschaften, aber auch an Journalisten im Bereich Fachmedien. Mitglieder erhalten über die geschlossene Gruppe, die der offiziellen Facebook-Seite der Dominikanischen Republik angegliedert ist, Updates zu aktuellen Entwicklungen in der Dominikanischen Republik und werden rund um fachspezifische Themen wie Einreisebestimmungen, Hoteleröffnungen und andere Produktneuheiten informiert.

Monatliches Q & A

Neben dem schriftlichen Austausch innerhalb der Facebook-Gruppe steht das Tourist Board den Teilnehmern während einer monatlichen Frage&Antwort-Session zum unmittelbaren Austausch zur Verfügung. Darüber hinaus versteht sich die Community als eine abwechslungsreiche Quelle für Reiseinspirationen und Hintergrunddetails zu Land und Leuten. Die Experten profitieren zudem von attraktiven Gewinnaktionen. Interessierte können der Gruppe hier unter Beantwortung zweier Eintrittsfragen beitreten. (red.)