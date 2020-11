Neueröffnung in Thailand: Banyan Tree Krabi

Das Luxus-Resort mit insgesamt 72 Zimmern und Suiten befindet sich nur ca. 45 Autominuten vom internationalen Flughafen Krabi entfernt. Das jüngste 5-Sterne-Hotel der Banyan Tree Group, die sich vor allem im Bereich Nachhaltigkeit und Wellbeing international einen Namen gemacht hat, gehört der in Thailand ansässigen Asset World Corporation (AWC). Das neue Resort grenzt an einen Nationalpark und den Naga Crest Hill.

Drei luxuriöse, direkt am Strand gelegene Pool-Villen, zehn großzügige Pool-Villen mit Blick auf den Strand und 59 Pool-Suiten mit jeweils eigenem privaten Pool und Blick auf den spektakulären Sonnenuntergang über der Andamanensee warten auf die Gäste des Resorts. Zwei Restaurants und eine Strandbar, ein Kids Club, ein Konferenzzentrum sowie ein Spa mit Regenwaldthematik runden das Angebot des Banyan Tree Krabi ab.

72 Suiten und Villen mit Privatpools

Insgesamt bietet das Banyan Tree Krabi acht verschiedene Suiten- und Villentypen an. In der Deluxe Pool-Suite mit 99 Quadratmetern dominiert ein großes Doppelbett den Raum. Eine private Terrasse, ein Tauchbecken und ein Jet-Pool umgeben das schwimmende Schlafzimmer und vermitteln den Gästen das Gefühl, sich auf einer kleinen Insel zu befinden, die Privatsphäre inmitten des tropischen Regenwaldes garantiert.

Die Presidential Beachfront Pool Villa ist mit sieben Schlafzimmern die größte Villa und befindet sich direkt am Strand. Die Villa kann entweder mit drei Schlafzimmern gebucht werden oder mit den beiden angrenzenden Beachfront Pool Villen mit jeweils zwei Schlafzimmern kombiniert werden.

Thailands Küche raffiniert genießen

Zum kulinarischen Angebot des Resorts zählen das renommierte Banyan Tree Signature Restaurant Saffron sowie The Naga Kitchen. Unvergesslich ist ein Abendessen in den zum Saffron gehörenden Bird’s Nests. Drei separate Tische verteilen sich wie Vogelnester zwischen Bäumen und bieten mit derer Dschungelkulisse im Hintergrund einen weiten Blick aufs Meer und die weltberühmten Kalksteinfelsen von Krabi. Das mehrfach ausgezeichnete Saffron Restaurant, und das dazugehörige Sunset Wedding Deck werden per elektrischer Standseilbahn erreicht, die Platz für acht Personen bietet und den ganzen Abend über den Hang hinauf und hinunter fährt. Kreative und internationale Küche erlebt man zu jeder Tageszeit im Hauptrestaurant The Naga Kitchen.

Ein weiteres Highlight und in allen Banyan Tree Hotels beliebt ist auch der Room Service. Dieser ermöglicht entweder ein schwimmendes Frühstück oder ein schwimmendes Tapas-Set für den Sonnenuntergang im eigenen Pool sowie ein brutzelndes Barbecue am Pool, das vom persönlichen Küchenchef zubereitet wird.

Wellness & Fun

Im Spa des Banyan Tree Krabi wird der Sinn für "Thainess" mit lokalen Behandlungen und Zutaten wie Kokosnuss-Tränken und Perlenpudermassage beibehalten. „The Rainforest“, Krabis erstes Hydrotherapie-Spa umgeben von tropischen Gärten sorgt mit der heilenden Wirkung des Wassers für sanfte Entspannung. Während die Eltern im Spa Bereich entspannen, toben die Kinder im Kids' Club, der von einem kleinen Wasserpark mit einer Rutsche und flachen Salzwasserbecken umgeben ist, die alle mit UV-Licht behandelt und desinfiziert werden. Der Spielbereich umfasst auch eine Seilbrücke, eine Höhle mit Naga-Themen und eine Kletterwand. (red)