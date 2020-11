Virtuelle Deutschlandreisen in der Vorweihnachtszeit

Mit der Präsentation von typisch deutschen Traditionen und winterlichen Aktivitäten in der Natur lädt die aktuelle Kampagne „Weihnachtsglitzern“ der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) zu virtuellen Reisen nach Deutschland in der Vorweihnachtszeit ein. Dabei inspiriert die DZT unter #GermanyXmas Reisende mit Geschichten und Bildern zu gelebten Bräuchen, Traditionen und kulinarischen Spezialitäten in der Vorweihnachtszeit.

Virtuelle Reisen als Inspiration für 2021

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT: „Wir setzen in unserer Kommunikationsstrategie auch während der Coronakrise bewusst auf Dialog und Interaktion. Die Vorweihnachtszeit mit über 3.000 Weihnachtsmärkten, zahlreichen kulinarischen und kulturellen Veranstaltungen war in der Vergangenheit ein starkes Reisemotiv. Allein in den Monaten November und Dezember leisteten internationale Gäste (ohne Geschäftsreisende) mit mehr als 9,6 Mio. Übernachtungen und Reiseausgaben von fast 1,4 Mrd. EUR einen wesentlichen Beitrag für Hotellerie und Einzelhandel in vielen Städten. In der besonderen aktuellen Situation des Lockdowns senden wir zum einen Empathie, zum anderen Inspiration und stärken die Markenbindung mit der klaren Intention, zahlreiche Kunden im kommenden Jahr wieder in Deutschland begrüßen zu können.“

Interessierte Besucher finden Informationen zu spannenden vorweihnachtlichen Aktivitäten sowie zu weihnachtlichen Events und winterlichen Angeboten auf der Website der DZT. Die Kampagne wird in allen internationalen Märkten über Social Media und per Newsletter ausgespielt. (red)