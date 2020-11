Berliner Flughafen Tegel geschlossen

Am Berliner Flughafen Tegel sind am Samstag die letzten regulären Passagierflüge gestartet - der Regelbetrieb an dem 60 Jahre alten Standort ist damit eingestellt worden.

Ein letzter Sonderflug der Air France hob dann am Sonntag Richtung Paris ab. Die Fluggesellschaft war 1960 die erste, die in Tegel landete und sollte nun auch die Letzte sein, die von Tegel startete.

Privatbesucher waren am Sonntag nicht zugelassen. Am Samstag waren mehrere tausend nach Tegel gekommen, um den letzten regulären Betriebstag zu erleben.

Umzug abgeschlossen

Der Umzug aller Fluggesellschaften zum neuen Standort in Schönefeld ist damit abgeschlossen. Tegel bleibt noch für das nächste halbe Jahr betriebsbereit. Seine Lizenz verliert der Flughafen dann am 4. Mai 2021. Auf dem Gelände soll in den nächsten Jahren ein Forschungs- und Gewerbepark entstehen. (APA / red)