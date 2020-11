Miller Reisen: Reisen nach Kuba wieder möglich

Nach sorgfältiger Prüfung und in enger Abstimmung mit dem langjährigen Partner vor Ort könne Miller Reisen seinen KundInnen mit gutem Gewissen wieder Reisen nach Lateinamerika anbieten. Die Infektionslage vor Ort sei besser als in Deutschland. Kuba verfüge über hohe medizinische Ausbildungsstandards und habe ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt, heißt es in einer Aussendung des Veranstalters. Kunden sollen Ihren Urlaub so genießen, wie Sie es erwarten dürfen: sorgenfrei und unbeschwert. Dazu trage auch das Miller Reisen Sicherheitskonzept bei, das unter anderem persönliche Ansprechpartner vor Ort beinhaltet, die für Kunden während ihrer Reise 24h am Tag erreichbar sind.

Kuba exklusiv erleben

Mit den speziellen Herbstangeboten profitieren KundInnen von November bis Weihnachten von einem exklusiven Upgrade: Standard buchen und höhere Zimmerkategorie erhalten. Endlos relaxen am Traumstrand von Varadero mit All Inclusive ist ebenfalls möglich wie eine Mietwagen Reise, während der auch das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Städtchen Trinidad und andere Highlights Zentralkubas entdeckt werden können. Miller Reisen könne auch vom Programm abweichende Wünsche realisieren und individuelle Reiseträume gestalten, so der Veranstalter.(red)