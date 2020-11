Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 45/46

Demonstration in Leipzig:

Am Samstag findet in Leipzig eine Demonstration gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 statt. Es wird mit bis zu 20.000 Teilnehmern gerechnet. Die Proteste sollen um 13:00 Uhr beginnen. Außerdem wurden bereits mehrere Gegendemonstrationen angekündigt. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich.

Parlamentswahlen in Ägypten:

Am Samstag und Sonntag (07. und 08.11.) finden in 13 Provinzen Ägyptens Parlamentswahlen statt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse

Demonstrationen Georgien und Thailand:

Am Sonntag (08.11.) ist in Tiflis ab 15:00 Uhr eine oppositionelle Demonstration geplant. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Ebenfalls am Sonntag finden am Demokratie-Denkmal von Bangkok Pro-Demokratie-Proteste statt.

Präsidentschaftswahlen Bolivien:

Nicht zuletzt sind am Sonntag in Bolivien Präsidentschaftswahlen angesetzt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Demonstrationen möglich. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse.

Parlamentswahlen in Belize:

Am 11.11. finden in Belize Parlamentswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen.

