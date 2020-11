Tobago: UNESCO-Auszeichnung

Ziel des UNESCO-Programms ist, die Lebensgrundlagen der lokalen Gemeinschaften zu verbessern und gleichzeitig die Ökosysteme zu schützen. Es fördert innovative Ansätze zur nachhaltigen Entwicklung grüner und blauer Wirtschaftssysteme weltweit und zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Menschen und ihrer Umwelt.

Die Auszeichnung stimmt strategisch mit den bestehenden Umweltprogrammen der Tobago Tourism Agency Limited (TTAL) überein, die in Partnerschaft mit akkreditierten globalen Gremien eingeführt wurden. Im Oktober 2020 erhielt Tobago - als bislang einzige Insel der Kleinen Antillen - die Zusage für den „Blue Flag“-Pilotstatus für drei seiner schönsten Strände, und die Tourismus-Agentur wurde auf der Website von Green Key International für ihre Bemühungen um die Anhebung des Standards und der Qualität nachhaltiger Produkte in Tobago hervorgehoben.

"Die Ernennung zum Biosphärenreservat ist ein willkommener Katalysator, um eine nachhaltige Tourismusentwicklung in Tobago voranzutreiben, die ein zentrales Anliegen unserer Agentur ist. Dies ist zweifellos ein gutes Omen für die internationale Attraktivität unseres Reiseziels in einer neuen Ära des Reisens und eine Entwicklung fördern, die mit unserem Motto 'Unspoilt – Untouched – Undiscovered' übereinstimmt", freut sich Louis Lewis, Chief Executive Officer von TTAL über die Auszeichnung.