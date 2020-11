Flughafen Thessaloniki schließt

Im Großraum der griechischen Hafenstadt Thessaloniki wurde wegen zahlreicher Corona-Fälle heute Morgen, 06:00 Uhr Ortszeit ein Lockdown verhängt. Deshalb schließt der auch von Wien aus angeflogene Airport Thessaloniki.

Bürger, die tagsüber ausgehen möchten, müssen eine SMS an die Behörden schicken. Von 21:00 Uhr abends bis 05:00 Uhr früh gilt ein Ausgangsverbot, verordnete die Athener Regierung am Montag. Zudem tritt im ganzen Land die Schließung von Restaurants und Bars in Kraft. (APA / red)