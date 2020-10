Ferrari World Abu Dhabi: Zwei neue Attraktionen

Beim Ferrari World Abu Dhabi Roof Walk-Erlebnis können schwindelfreie Besucher des Parks ein unvergleichliches Abenteuer erleben, indem sie das charakteristische rote Dach der Ferrari World Abu Dhabi erklimmen und einen spektakulären Blick auf die Insel Yas genießen.

Adrenalin pur

Besucher, die noch mehr Nervenkitzel suchen, können die neue Ferrari World Abu Dhabi Zip Line ausprobieren. Die Attraktion auf Yas Island bietet Wagemutigen einen bisonderen Adrenalinschub, wenn sie, nur an einem Seil hängend, vom Herzen der Ferrari World Abu Dhabi durch die Achterbahnschleife Flying Aces fliegen.

Neben der Inbetriebnahme des Ferrari World Abu Dhabi Roof Walk und der Zip Line wurden im Park Anfang dieses Jahres familienfreundliche Attraktionen wie die Family Zone und die Hypercars Exhibition eingeführt.

Gesund durch das Abenteuer

Die Ferrari World Abu Dhabi hat gemeinsam mit den zuständigen Behörden umfassende Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Zu den Maßnahmen gehören eine obligatorische Online-Buchung für alle Besucher, um sicherzustellen, dass die begrenzte Kapazität von 30% eingehalten wird, Wärmebildkameras, Abstandsmarkierungen bei allen Fahrgeschäften und Verkaufsstellen, neue Fahrkapazitäten sowie geänderte Gastronomie- und Einkaufserlebnisse. Aufgrund ihrer umfassenden Maßnahmen wurde die Ferrari World Abu Dhabi vom Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) mit dem Zertifikat „Go Safe“ ausgezeichnet. Das Programm zielt darauf ab, globale Standards für Sicherheit und Sauberkeit in allen Tourismus- und Einzelhandelsbetrieben im Emirat Abu Dhabi umzusetzen.