Aviareps: Repräsentanz für Thüringen

In den kommenden Monaten wird die touristische Landesmarketingorganisation des Freistaates Thüringen von den Expertenteams in Wien und Zürich bei der Umsetzung ihrer Kampagnen unterstützt. Das gemeinsame Ziel ist, die Bekanntheit und Gästezahlen des Reiselandes Thüringen weiter zu steigern.

„Unsere Teams in Wien und Zürich werden Thüringen in den nächsten Monaten tatkräftig unterstützen. Wir sind sehr stolz, die PR und Kommunikation in Österreich und der Schweiz weiter voranzutreiben und den Bekanntheitsgrad Thüringens als attraktives Reiseziel in diesen beiden Quellmärkten weiter stärken zu dürfen“, freut sich Sonja Buocz-Lamatsch, VP Central & Eastern Europe bei Aviareps Österreich.