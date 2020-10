TUI Cruises: Webinare im Herbst

Die Weiterbildung ist gerade in dieser herausfordernden Zeit besonders wichtig. Um Agents dabei zu unterstützen bietet TUI Cruises von Oktober bis Dezember 2020 neun verschiedene Webinare an. Dabei erhalten die Teilnehmer beispielsweise Tipps und Tricks für die Beratung in dieser turbulenten Zeit oder genaue Informationen zu den Mein Schiff-Tarifen. Auch eine Schulung für Azubis und Einsteiger sowie ein Ausblick auf 2021 sind dabei.

Die TUI Cruises Webinare im Überblick:

22. Oktober 2020 - Die Mein Schiff Tarife: PRO,- PLUS, - und PUR-Tarif: Das sind die neuen Begrifflichkeiten der Mein Schiff Tarife. Hier erfahren Agents welcher Tarif am besten zu welchem Kundentyp passt und welcher Tarif ihnen und ihren Kunden am meisten Sicherheit gibt.

28. Oktober 2020 - Neuigkeiten Sommer 2022

29. Oktober 2020 - Neuigkeiten zur Mein Schiff Flotte

3. November 2020 - Einsteiger & Mein Schiff Basiswissen – Azubis und Einsteiger: In diesem Webinar erhalten die Teilnehmer grundlegende Informationen zur Mein Schiff Flotte, zu Premium Alles Inklusive und zu Buchungen.

12. November 2020 - Das TUI Cruises Infonet: Mit dem TUI Cruises Infonet steht Agents eine unkomplizierte Unterstützung rund um die Uhr zur Verfügung.

19. November 2020 - Neuigkeiten Sommer 2022

24. November 2020 - Flotten Neuigkeiten

2. Dezember 2020 - Verkaufsunterstützung: Ob Angebotszettel, Anzeigenvorlagen, Bildmaterial oder alles rund um Werbemittel und Deko-Elemente – in diesem Webinar erfahren die Teilnehmer, was sie zum erfolgreichen Werben für und mit der Mein Schiff Flotte wissen müssen.

10. Dezember 2020 - Ausblick für 2021: In diesem Webinar blickt TUI Cruises in das neue Jahr und erzählt in einem kurzen Ausblick welche Neuigkeiten geplant sind.

Anmeldung: hier in der Wissenswerft (red)