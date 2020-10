TUI Cruises: Buchungsstart der Wintersaison

TUI Cruises veröffentlicht heute Reisetermine und Fahrgebiete für die Wintersaison 2020/21. Mit klassischen ein - bis zweiwöchigen Kreuzfahrten in die Sonne mit Landausflügen und Kurztrips ab deutschen Häfen ist für jeden Kundenwunsch das Passende dabei.

Auf Kurzreisen ab und bis Kiel mit Kurs auf Schweden und Finnland können sich die Gäste an Bord der Mein Schiff 1 verwöhnen lassen. Die Mein Schiff 2 fährt auf zwei verschiedenen Routen rund um die Kanarischen Inseln. Die Mein Schiff 6 bleibt für weitere Reisen durch die griechischen Inselwelten weiterhin im Mittelmeer (und sind voraussichtlich im Laufe der Woche buchbar).

An Bord - ebenso wie in den exklusiv für Mein Schiff Gäste gecharterten Flugzeugen - gilt das seit vier Monaten bewährte Gesundheits- und Hygienekonzept. Teil des Konzepts und im Reisepreis inkludiert ist ein verpflichtender COVID-19-Test für alle Gäste vor Antritt der Reise.

Preisbeispiele: Die 7-tägigen Reisen ab und bis Gran Canaria mit der Mein Schiff 2 inklusive An- und Abreise mit Premium Alles Inklusive kosten bei Doppelbelegung pro Person im Wohlfühlpreis ab 1249 EUR in der Balkonkabine und ab 1649 EUR in der Suite. Die 4-tägigen Kurzreisen ab und bis Kiel mit der Mein Schiff 1 mit Premium Alles Inklusive kosten bei Doppelbelegung pro Person im Wohlfühlpreis ab 599 EUR in der Balkonkabine und ab 949 EUR in der Suite.

