AIDA: Webinar zum Restart

In der rund 20-minütigen Online-Schulung präsentiert Experte Ingo Kreuziger das umfangreiche Gesundheits- und Hygienekonzept von AIDA sowie die geplanten Abfahrten der Herbst/Wintersaison mit AIDAblu, AIDAmar, AIDAperla, AIDAprima und AIDAstella. Außerdem gibt Kreuziger Einblicke in die Themen Sicherheit, Komfort und Flexibilität und in die AIDA Tarife sowie in das EXPInet.

Das besondere an diesem Webinar: es ist jederzeit von überall, ohne login, abrufbar.

Link zum Online-Seminar: Das Webinar ist hier abrufbar. (red)