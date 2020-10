AmaWaterways: Peace of Mind-Versprechen

Dieses Angebot gilt für Reisen in 2021 auf allen europäischen Flüssen, ausgenommen dem Douro, buchbar ab sofort bis 30. November 2020. Aktuell ausgeschrieben wird beispielsweise die 7-Nächte Kreuzfahrt "Tulip Time" auf der AmaSiena ab/bis Amsterdam ab 1.954 EUR pro Person (Abfahrt am 18. März 2021). Alle Abfahrten inkludieren Vollpension, Getränke zum Essen wie Bier, Wein und Soft Drinks, eine Auswahl an Ausflügen sowie unlimitiertes W-Lan.

Blick in die Zukunft

Im Rahmen des MCI-Livetalks wurde der gebürtige Wiener und Mitbegründer von AmaWaterways Cruises, Rudi Schreiner, zur aktuellen Aussicht für die Branche befragt: AmaWaterways stehe gut da, man sei praktisch schuldenfrei, was es möglich mache, auch einen „Worst Case“, wie etwa die Corona-Krise, zu überstehen. Mit der man nicht gerechnet habe. Denn eigentlich sei die Sorge um die Natur und die Folgen des Klimawandel groß gewesen.

Weitere Informationen unter www.amawaterways.eu