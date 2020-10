Israel-Webinar: Urlaub im Kibbuz

Kibbuzim gibt es nur in Israel. Es wundert daher nicht, dass Kibbuz-Reisen zu den beliebtesten Produkten der Israel-Reisenden zählen, entweder organisiert oder auch individuell mit dem Mietwagen.

Erfahren Sie in diesem Webinar alles rund um das Leben in einem Kibbuz, treffen Sie sich mit Bewohnern und lauschen Sie spannenden Geschichten über die Anfänge und das heutige Leben in diesen Gemeinschaften. Michal Hoffmann, eine deutschsprachige Reiseleiterin aus Israel nimmt die Teilnehmer in der Online-Schulung mit auf Reise zu ihren Urlaubs-Highlights. Was ist eigentlich ein Kibbuz, wie sind sie entstanden und warum? Was ist das Besondere an Kibbuzim? Wer eine Reise nach Israel plant, sollte in jedem Fall einen Besuch oder gar einige Übernachtungen in einem Kibbuz oder mehreren Kibbuzim einplanen.

Datum: 20. Oktober 2020

Uhrzeit: 11 Uhr (Dauer: 45 Minuten)

Anmeldung: Zoom-Link hier