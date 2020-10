HAL: Münzzeremonie der MS Rotterdam

Mit der Münzzeremonie auf der Werft in Italien schreitet der Bau des neuen Schiffes in der Pinnacle-Klasse voran: Die Werftübergabe soll voraussichtlich am 30. Juli 2021 stattfinden. Das Europa-Programm 2021 wurde bereits zur Buchung freigegeben.

Die MS Rotterdam ist bereits das 17. Schiff der Holland America Line, das in der Traditionswerft gebaut wird. Zuletzt lief dort die MS Nieuw Statendam vom Stapel.

Die siebte MS Rotterdam

Zur Ehre der bekanntesten Schiffe in der fast 150-jährigen Geschichte der Holland America Line, ändert die Reederei den Namen des Neubaus erst im Juli von "Ryndam" auf "Rotterdam", da die alte MS Rotterdam an die Fred. Olsen Cruise Lines verkauft wurde. Dort wird das Kreuzfahrtschiff weiterbetrieben.

Die neue MS Rotterdam wird die Pinnacle-Klasse erweitern und ist ebenso wie ihre Schwesterschiffe MS Koningsdam und MS Nieuw Statendam für bis zu 2.662 Gäste ausgelegt.

Verlängerung der Specials

Zudem gab die Reederei bekannt, ihre Aktionen für Agents und Kunden bis 30. Oktober 2020 zu verlängern. Zusätzlich dazu gibt es zeitweise 20% Rabatt auf Landausflüge Europa/Alaska sowie auf Asien/Australien/Südamerika 2021 (ebenfalls bis 31.10.).

Auch das „Book with Confidence“-Programm für problemfreie Stornierungen gilt noch bis 31. Oktober 2020, für alle Kreuzfahrten mit Abfahrtsdatum einschließlich 31. Dezember 2021. Das Storno muss bis zu 30 Tagen vor der Abfahrt erfolgen, für den Kunden wird ein Future Cruise Credit in Höhe der Storno-Gebühr bzw. geleistete Anzahlung angelegt. (red)