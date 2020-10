Tschechien ruft Notstand aus

Aktuell gilt für Tschechien eine partielle Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5) aufgrund der vermehrten Ausbreitung des Coronavirus in Prag. Für den Rest des Landes gilt weiterhin ein hohes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 4).

Folgen im Detail

Ab 5. Okt. sind für die darauffolgenden 14 Tage alle Konzerte und Theatervorstellungen, bei denen vorwiegend gesungen wird, verboten. Theateraufführungen und andere künstlerische Vorstellungen, wo nicht gesungen wird, werden auf max. 500 Zuschauer beschränkt. Hier bekommt jeder Besucher einen bestimmten Platz zugewiesen. Bei diesen Vorstellungen darf es kein Catering oder Buffet bereitgestellt werden. Es gelten Mindestabstände von zwei Metern, außer für Personen, die im selben Haushalt leben. Zudem sind Events mit mehr als 10 in Innenräumen und mit mehr als 20 Personen im Außenbereich verboten. In Gastronomiebetrieben muss der Abstand von 1,5 Metern zwischen den Sitzenden an unterschiedlichen Tischen gewahrt bleiben. Zusätzlich gilt die in Innenräumen geltende Nasen-Mund-Schutz-Pflicht und die seit 24. Sept. auf 22 Uhr vorgerückte Sperrstunde in Lokalen. (Sperrstunde von 22 – 6 Uhr morgens). Weiters wurde für die Tschechischen Republik selbst ein ähnliches Ampelsystem eingeführt. (red)

Es wird wöchentlich für das Ansteckungsrisiko in den einzelnen Bezirken anhand des epidemiologischen Geschehens der Vorwoche aktualisiert und ist in vier Alarmstufen unterteilt, die Auflistung der Regionen nach Farbe ist hier zu finden: https://koronavirus.mzcr.cz/en/list-of-countries-according-to-the-level-of-risk/