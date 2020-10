Hapag-Lloyd Cruises: Kreuzfahrten mit ausgewählten Landgänge

Das Präventions- und Hygienekonzept an Bord schließt nun auch Ausflüge an Land ein. Neben Spaziergängen an der frischen Luft oder kulturellen Besuchen von Museen, Burgen oder Kirchen, stehen auch Outdoor-Aktivitäten wie Fahrrad-Touren auf dem Programm.

Die Standards von Hapag-Lloyd Cruises würden auf den aktuell gültigen Regularien in Deutschland basieren und mitunter über die lokalen Richtlinien der besuchten Häfen hinausgehen. Bei strengeren Vorschriften im Ausland richte sich Hapag-Lloyd Cruises nach den lokalen Vorgaben. Alle ausgewählten Landgänge würden grundsätzlich in Abhängigkeit der behördlichen Genehmigungen vor Ort stattfinden, schreibt die Reederei in einer Presseaussendung.

Land in Sicht

Die Schiffe steuern ausgewählte Häfen an, darunter Bremen und Stockholm. Der Fokus bei den Ausflügen liegt auf Halbtagesausflügen in kleinen Gruppen von maximal 20 Personen. Desinfektions- und Hygieneprotokolle stellen sicher, dass alle Regularien eingehalten werden: So darf z.B. in Bussen nur jede zweite Reihe belegt werden. Jeder Gast hat für die Dauer eines Ausfluges einen festen Sitzplatz.

Die EUROPA 2 fährt im Herbst auf attraktiven Routen in Nordeuropa, bevor sie sich zu den Kanarischen Inseln aufmacht und die Gäste dort die sommerliche Inselwelt genießen können. Auf der Vulkaninsel Lanzarote sind Ausflüge zu dem Nationalpark Timanfaya, dem Ergebnis dreier Vulkanausbrüche, geplant – im Blumenmeer von Madeira sammeln die Gäste einzigartige Impressionen bei einer Wanderung auf eine der höchsten Steilklippen Europas.

Das kleine wendige Expeditionsschiff HANSEATIC inspiration zieht es im Winter nach Skandinavien. In Lappland besuchen die Gäste die offizielle Heimat des Weihnachtsmannes oder genießen die Winterluft bei einer Schlittenfahrt mit Huskys und Rentieren.