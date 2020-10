Sandals South Coast: Luxus auf neuem Level

Die 20 neuen, rund gebauten Swim-up Rondoval Suites, die direkten Zugang zu einem 1.583m² großem Pool haben, bieten absolute Privatsphäre mit eigenem Pool und Wasserfalldusche. Gäste genießen außerdem den Luxus einer freistehenden Badewanne für zwei Personen, eine gemütliche Korbschaukel mit Blick aufs Wasser und eine Deckenhöhe von bis zu sechs Metern über dem Bett. Die ersten Swim-up Rondoval Suites wurden im Sandals Grande Antigua gebaut, es folgten das Sandals Grande St. Lucian, Sandals Grenada und Sandals Royal Barbados. Mit dem Sandals South Coast gibt es die Unterkünfte ab Dezember auch auf Jamaika. Renovierung des Dutch VillageNeben den Neubauten der Rondoval Suites werden im Resort auch umfangreiche Renovierungen durchgeführt.

Dutch Village wird erneuert

Die 112 Zimmer - bestehend aus 16 Butler-Elite-Suiten und 96 Zimmern der Club- und Luxury-Level-Kategorien erhalten eine Modernisierung. Das Farbschema in Hellblau und Naturtönen spielt auf die Schönheit des Ozeans an. Die luxuriösen Zimmer werden mit freistehender Badewanne und Dusche im Innenbereich und einer Tranquility Soaking Tubs™ für zwei Personen im Freien ausgestattet. In ausgewählten Kategorien haben die Gäste einen direkten Zugang zum privaten Pool.

„Das Sandals South Coast ist eines der schönsten Resorts im unerschlossenen Süden Jamaika", erklärte Gordon "Butch" Stewart, Chairman von Sandals Resorts. „Unser Ziel ist es, die Erwartungen unserer Gäste immer wieder zu übertreffen. Das wird uns mit den neuen Zimmern im Sandals South Coast gelingen. Die Inspiration für diese neue Art der Unterkünfte entstand durch die außerordentliche Lage des Resorts im 200ha großen Naturreservat direkt am kristallklaren Meer. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Gäste diese neuen Innovationen erleben“, so Stewart.

Start zur Hochsaison im Dezember

Die angekündigten Neuerungen ergänzen die bereits bestehenden Over-the-Water-Bungalows, die Over-the-Water Hochzeitskapelle und eine Over-the-Water-Bar mit 360 Grad Blick über den Ozean. Die neuen Swim-Up-Rondoval-Suiten und die renovierten Suiten des Dutch Village können ab sofort für den Reisezeitraum ab dem 10. Dezember 2020 gebucht werden. (red)