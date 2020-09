Costa präsentiert neues Sommerprogramm 2021

Costa Kreuzfahrten setzt die Arbeit an der schrittweisen und verantwortungsbewussten Wiederaufnahme ihrer Kreuzfahrten fort. Nachdem bereits die Routen für die Wintersaison 2020/2021 vorgestellt wurden, hat das italienische Unternehmen nun auch seine Fahrpläne für das restliche Jahr 2021 überarbeitet.

Kreuzfahrten im Mittelmeer

Von März bis Herbst 2021 werden drei Schiffe im westlichen Mittelmeer unterwegs sein: die Costa Smeralda, das erste LNG-Schiff in der Flotte, die Costa Firenze, das neue Schiff, das gerade in der Fincantieri Werft Marghera (Venedig) fertiggestellt wird, sowie die Costa Pacifica, das 7-Tage-Kreuzfahrten mit den Zielen Italien, Frankreich und Spanien anbieten wird.

Drei weitere Schiffe werden im östlichen Teil des Mittelmeeres unterwegs sein, jeweils mit einer Kreuzfahrtdauer von einer Woche. Die Costa Deliziosa wird die griechischen Inseln ansteuern, mit der Costa Luminosa können Gäste Griechenland und Kroatien entdecken, und mit der Costa Magica geht es nach Griechenland und Malta.

Rückkehr der Nordeuropa-Kreuzfahrten

Während der Sommersaison 2021 wird Costa vier Kreuzfahrtschiffe in Nordeuropa einsetzen. Auf der Costa Fortuna und der Costa Diadema sind die Gäste jeweils eine Woche unterwegs, um die Hauptstädte im Baltikum bzw. die Fjorde in Norwegen kennenzulernen. Die Costa Favolosa bietet Kreuzfahrten über zwei Wochen in Island, neun Tage in den norwegischen Fjorden oder 14 Tage, um Irland, Schottland und England zu entdecken. Weiterhin kann man mit der Costa Fascinosa auf einem 12-Tages-Trip zum Nordkap fahren oder eine neuntägige Tour auf der Ostsee erleben.

Frühling & Herbst 2021

Im Frühling und Herbst 2021 werden die Costa Fortuna, die Costa Diadema, die Costa Favolosa und die Costa Fascinosa im Mittelmeer unterwegs sein. Mit der Costa Diadema können Gäste entweder zwei Wochen Israel oder die Türkei entdecken. Während die Costa Fortuna Minikreuzfahrten im westlichen Mittelmeer anbietet, wird die Costa Favolosa ebenfalls Minikreuzfahrten im Frühjahr, aber mit Ziel Marokko offerieren. Im Herbst können Gäste dann Marokko auf zehntägigen Kreuzfahrten erleben. Nicht zuletzt wird die Costa Fascinosa Lissabon ansteuern. Diese Kreuzfahrt dauert zehn Tage.

Abgesagte Routen

Alle weiteren Kreuzfahrten, die ursprünglich zwischen März und November 2021 geplant waren und nicht mehr im neuen Programm zu finden sind, werden abgesagt. Costa wird Reisebüros und die betroffenen Gäste über die Änderungen informieren. Die betroffenen Gäste haben die Möglichkeit, ihre Reise umzubuchen oder erhalten eine angemessene Kompensation gemäß der aktuell gültigen Rechtslage. (red)