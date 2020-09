ÖBB Rail Tours: Neue Bahn-Ski-Kombitickets

Im Zusammenwirken mit vier Tiroler Destinationen konnte bereits im vergangenen Winter der Skipass gemeinsam mit der Hin- und Rückfahrt mit der modernen Nachtzugflotte der ÖBB und dem Transfer vom Bahnhof zum Hotel und zurück gebucht werden.

Im kommenden Winter kommen zwei weitere Reiseziele hinzu – die Pakete samt Bahnfahrt, dem 3-, 4-, 5- oder 6-Tage-Skipass sowie dem Transfer sind nunmehr für die Tiroler Skigebiete St. Anton am Arlberg, Stubaier Gletscher, Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental und Skistar St. Johann in Tirol, KitzSki - Skigebiet Kitzbühel und Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau buchbar. Tickets können ab sofort direkt bei ÖBB Rail Tours gebucht werden.

"Der Erfolg zeigt, dass wir hier als Vertretung der Branche am Puls der Zeit agiert haben und gemeinsam mit unseren Partnern eine Initiative mit nachhaltigem Effekt starten konnten", so Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen.

Neue Wintersport-Kombitickets

Bereits seit längerem bieten die ÖBB im Rahmen der „Wintersport-Kombitickets“ die gemeinsame Buchung von Reisen in Tageszügen und Skipässen an. Auch dieses beliebte Angebot wird von immer mehr Wintersportdestinationen aufgenommen und hilft somit dabei, den Individualverkehr in den Tourismusregionen weiter zu verringern. Ab kommender Saison werden die Wintersport-Kombitickets neu auch für die Skiregionen Schladming und Kitzbühel angeboten. Erneut mit dabei sind die Skigebiete Stuhleck, St. Anton am Arlberg, Lech-Zürz, Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental, Skistar St. Johann in Tirol, Gastein, Snow Space Salzburg und Zell am See/Kaprun.

Tickets können ab Mitte November erworben werden.

Sicher mit der Bahn unterwegs in Zeiten von Corona

Die Sicherheit von Fahrgästen und Mitarbeitern ist den ÖBB ein besonderes Anliegen. Auf der folgenden Webseite sind die Verhaltensregeln für ein sicheres Miteinander zusammengefasst: www.oebb.at/de/neuigkeiten/einschraenkungen-im-bahnverkehr (red)