Kreuzfahrt Initiative e.V. mit neuem Vorstand und Projekten

Trotz des anhaltend schwierigen Marktumfelds blicke die KI positiv in die Zukunft. So könne die Erfolgsserie Stars del Mar auch im Jahr 2022 weitergeführt werden. Darüber hinaus wurden auf der Veranstaltung in Münster bereits einige Projekte für die gemeinsame Vermarktung der Mitglieder im Bereich Hochsee und Fluss für das kommende Jahr verabschiedet.

Neuer Vorstand am Steuer

Nach dem Rücktritt von Rüdiger Heise aus familiären Gründen übernimmt nun Bettina Zwickler die Aufgaben als 1. Vorsitzende des Vorstands der KI.

„Wir danken Rüdiger Heise von Herzen für seine Verdienste und sein unermüdliches Engagement, mit dem er die Interessen der KI seit ihrer Gründung im Jahr 2011 vorangetrieben hat“, so Tina Kirfel, Geschäftsführerin der Kreuzfahrt Initiative e.V.. „Mit Bettina Zwickler übernimmt eine versierte Branchenkennerin das Ruder. Wir sind überzeugt, dass sie die Herausforderungen in diesen stürmischen Zeiten bestens meistern wird und wertvolle Impulse für die KI setzen wird.“

Christine Fäth-Schubert, Vorstand Nees-Reisen AG, wurde in ihrem Amt als Schatzmeisterin bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurde Detlev Schäferjohann, Geschäftsführer e-hoi GmbH, als 1. Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. Tina Kirfel bleibt im dritten Jahr Geschäftsführerin der KI. Neu gewählt wurden während der Tagung Christoph Lückertz, Geschäftsführender Gesellschafter Lückertz Reisebüro GmbH, und Robert Liersch, Geschäftsführer M’OCEAN Reisen und Meer GmbH. (red)