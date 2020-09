AIDA: PEP-Angebot zum Buchungsstart

Die neuen 7-tägigen Kreuzfahrten starten mit AIDAblu bis Ende November wahlweise ab Florenz/La Spezia oder Rom/Civitavecchia am 17. Oktober 2020 (tip hat berichtet).

Auf die Plätze, fertig, buchen!

Zum Buchungsstart hat die Reederei auch spannende PEP-Angebote für ihre Reisebüropartner aufgelegt. Im EXPInet ist das PEP als cruise only bereits buchbar, los geht es ab 149 EUR pro Person (Innenkabine), die Außenkabine ist um 199 EUR, die Balkonkabine um 249 EUR pro Person verfügbar. Die siebentägige Reise führt mit AIDAblu im November 2020 ab/bis Rom/Civitaveccia zunächst nach Neapel, wo ein Besuch der Amalfiküste oder der antiken Stadt Pompeji lohnt. Der nächste Stopp ist das sizilianische Palermo, bevor es durch die Straße von Messina weiter nach Catania und an Fuß des Ätna geht. Der Halt in La Spezia öffnet AIDA-Gästen das Tor zum schönen Küstenabschnitt der Cinque Terre, auch bekannt für die Nähe zu Pisa, Lucca oder Florenz. In Rom bleibt AIDAblu über Nacht, genügend Zeit also, um die ewige Stadt zu entdecken. (red)