Norwegian Cruise Line ehrt Gründer Knut Kloster

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. nahm am 20. September 2020 Abschied von einem ihrer Gründer, Knut Kloster, der im Alter von 91 Jahren verstorben ist.

Ihm zu Ehren wird das Unternehmen einen Teil seines zukünftigen Terminals, die Haupthalle, im Hafen PortMiami in Miami widmen und einen jährlichen Innovationspreis für Mitarbeiter in Gedenken an Knut Klosters humanitären, nachhaltigen und innovativen Geist einführen.

„Wir sind unglaublich traurig über den Verlust dieses Visionärs, der nicht nur unser Unternehmen, sondern auch unsere gesamte Branche zum Leben erweckt hat", sagt Frank Del Rio, Präsident und CEO der Norwegian Cruise Line Holdings. „Knut war ein Pionier unserer Branche und seiner Zeit absolut voraus. Er hat jede Gelegenheit genutzt, Vorreiter zu sein und neue Grenzen zu durchbrechen. Seine Leidenschaft ging weit über die Kreuzfahrt hinaus. Er engagierte sich weltweit mit sozialen, kulturellen, humanitären und ökologischen Projekten."

Der Einfluss von Kloster auf das Unternehmen und die Branche sei tiefgreifend gewesen. Bereits 1966 habe er aus der steigenden Nachfrage Amerikas nach internationalen Reisen geschöpft und vom damals sich noch im Bau befindenden Hafen von Miami aus Rundreisen mit der 550 Passagiere fassenden M/S Sunward angeboten. Seine Innovationen haben sich fortgesetzt: Mit GreatStirrup Cay habe er die erste private Insel der Branche gegründet und mit der M/S Norway das erste Megaschiff, das die Karibik anlief, heißt es in der Pressemeldung der Reederei.

Pionier der Kreuzfahrtindustrie

1929 in Oslo, Norwegen, geboren, wurde Kloster schon früh Chef der familieneigenen Reederei. Er bemühte sich, das Angebot des Unternehmens breiter aufzustellen, und erweiterte den Betrieb mit einem Passagierschiff, das Fahrten in Gibraltar und Marokko anbot. Eines Tages erreichte ihn eine Mitteilung von Ted Arison, der ihn einlud, nach Miami zu kommen, um sich die Häfen anzuschauen und seine M/S Sunward in die Karibik zu verlegen. Bald darauf wurde die Norwegian Caribbean Lines gegründet, und im Dezember 1966, als die erste Reise von Miami, Florida, nach Nassau auf den Bahamas, begann diese neue Ära der Kreuzfahrt.

Natur- und Menschenfreund

Er sei vor allem für seinen außergewöhnlichen Charakter geschätzt worden; er sei fest davon überzeugt gewesen, dass dauerhafter kommerzieller Erfolg genauso auf sozialer und ökologischer Achtsamkeit beruhe wie auf finanzieller Verantwortung. Zusätzlich zu seiner tiefen Wertschätzung und Sorge für die Umwelt habe Kloster sehr menschenfreundlich gegolten. Mit multinationalen und -kulturellen Besatzungen habe er an Bord seiner Schiffe eine Kultur der Integration und des Verständnisses entwickelt, schreibt Norwegian Cruise Line weiter. Für seine Bemühungen erhielt er von den Vereinten Nationen die Erlaubnis, ihre Flagge auf dem Mast der SS Norway zu hissen.

Del Rio fügt hinzu: „Das Vermächtnis von Knut Kloster lebt in der gesamten Kreuzfahrtbranche mit jedem neuen Schiff, das zu Wasser gelassen wird, und jeder neuen Innovation, die eingeführt wird, weiter. Mit großem Stolz und einem enormen Verantwortungsbewusstsein führen wir die Vision weiter, die er vor vielen Jahren geschaffen hat. Das Design der „Pearl of Miami“, unseres hochmodernen Terminals im Hafen PortMiami, ist inspiriert von den „weißen Schiffen", die das Wachstum unseres Unternehmens in den späten 60er Jahren bestimmten. So ist es nur angemessen, dass wir die Haupthalle der Pearl of Miami zu seinem Gedenken als „Kloster Hall“ einweihen. Knut Klosters größter Beitrag für unser Unternehmen und die Branche war seine Vorliebe für Innovationen. Ich bin stolz darauf, den Knut Kloster „Team Member Award for Innovation“ ins Leben zu rufen, eine mit 10.000 USD dotierte Auszeichnung, die jährlich an ein Mitglied des Teams an Bord oder an Land verliehen wird, das den tiefverwurzelten Innovationsanspruch unseres Unternehmens weiter mit Leben füllt.“