Kreuzfahrten: Maßnahmen für den Neustart

Das Healthy Sail Panel von Royal Caribbean Group und Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. hat den US Centers for Disease Control and Prevention einen Katalog zur Prävention von Covid-19 auf Kreuzfahrtschiffen zur Begutachtung vorgelegt.

Die wenig überraschende Kernaussage des Healthy Sail Panel lautet: Die mit der Pandemie verbundenen Risiken für die öffentliche Gesundheit in der Umgebung von Kreuzfahrtschiffen können mit einer Konzentration auf Prävention und andere Maßnahmen gemindert werden. Zu den „anderen Maßnahmen“ zählen u.a. vorherige Tests von Gästen und Besatzungsmitgliedern.

Die 74 detaillierten Empfehlungen des Gremiums wurden heute den U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vorgelegt.

65 Seiten Empfehlungen

Das Gremium setzt sich aus weltweit anerkannten Experten in den Bereichen medizinische Praxis und Forschung, öffentliche Gesundheit, Infektionskrankheiten, Biosicherheit, Hospitality und Schifffahrt zusammen und hat die besten verfügbaren Erkenntnisse in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Wissenschaft und Technik für seine Empfehlungen angewendet. Der mehr als 65-seitige Bericht des Healthy Sail Panel enthält 74 detaillierte Best Practice Beispiele zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Gästen, Besatzung und den Destinationen, die von Kreuzfahrtschiffen angelaufen werden.

Zu den Empfehlungen zählen PCR-Tests, die Verwendung von Schutzmasken und nochmals verbesserte Hygienevorschriften auf den Schiffen und in den Terminals. Das Gremium wird von Gouverneur Mike Leavitt, dem ehemaligen US-Gesundheitsminister, und Dr. Scott Gottlieb, dem ehemaligen Kommissar der US Food and Drug Administration (FDA), geleitet. (red.)