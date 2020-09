Traivelling mit VCÖ-Mobilitätspreis ausgezeichnet

Nachdem Traivelling schon von mit dem VCÖ-Mobilitätspreis Wien 2020 als ausgezeichnetes Projekt geehrt wurde, hat am 17.9. im Wiener Odeon Bundesministerin Leonore Gewessler Traivelling als Gewinner des VCÖ-Mobilitätspreises Österreich 2020 (Kategorie: Reisen, Tourismus und Freizeit) ausgezeichnet.

Traivelling: Alternative Bahn

Traivelling plant und bucht Bahn-Ticketpakete für Reisen in Europa, Asien und Afrika. Die Anreise soll als Teil des Urlaubs erlebt werden. Durch länder- und ticketspezifisches Know-how werden internationale Buchungen für Bahnreisen als klimaverträgliche Alternative zum Flugzeug angeboten. Durch Partner in vielen Staaten können die nötigen Tickets auf dem Weg persönlich übergeben oder hinterlegt werden. Ziel des Buchungstools ist es, die Reisebranche zu verändern und in Zukunft jedem Reisebüro zu ermöglichen, qualitätsvolle Bahnreisen anzubieten. (red)