Locaboat Holidays: Hausboot-Saison 2021 gestartet

Alles rund um die Bootstypen und Destinationen, die der seit über 40 Jahren operierende Anbieter im Portfolio hat, finden sich im neuen Katalog, der ab sofort bestellt werden oder online angeschaut werden kann. Aufgrund der aktuellen Situation hat Locaboat Holidays ein Konzept erarbeitet, das für die Gesundheit aller Reisenden und Mitarbeiter sorgen soll – 2020 und auch in der kommenden Saison.

Komfortabel und sicher reisen

In der gegenwärtigen Situation ist ein Hausbooturlaub wahrscheinlich eine der sichersten und entspannten Reisearten: Reisende tauchen ein in die Natur, abseits der Massen, reisen flexibel und unabhängig von A nach B in einem vollständig ausgestatteten Boot. Zudem sind alle Häfen mit dem eigenen Pkw erreichbar. Um einen Urlaub auf dem Hausboot von Locaboat Holidays besonders komfortabel, aber auch sicher zu machen, hat der Anbieter ein Protokoll erarbeitet. Es sieht vor, dass sowohl die Büros und die Empfangsräume an den Booten mehrfach pro Tag desinfiziert werden. Es herrscht Abstands- und Maskenpflicht. Etwa zwei Wochen vor der Abreise kontaktiert die Basis den Kunden, um eine Anreisezeit auszumachen – so werden Schlangen an der Anmeldung vermieden.

Aufgrund der Lage im Sommer 2020 hatte Locaboat Holidays vorübergehend Einwegfahrten gestrichen – 2021 kehren diese Touren zurück, beispielsweise von Argens bis Négra oder von Agen bis Valence-sur-Baïse. Die ruhigeren Monate hat Locaboat genutzt, um den Komfort auf den Booten weiter zu optimieren: Ab sofort sind in Deutschland alle Modelle der Flying Bridge-Reihe mit Bimini (Sonnensegeln) ausgestattet, wie bereits bei den Evolution- und Europa-Modellen vorhanden.

Angepasste Stornobedingungen

Um Reisen zu Zeiten von Covid-19 zu flexibel wie möglich zu gestalten, räumt Locaboat Holidays seinen Kunden ein kostenfreies Stornorecht ohne Angabe von Gründen bis 31. Dezember 2020 ein. Kunden erhalten die geleistete Anzahlung des Mietpreises zu 100% zurück. Sollte es in der Saison 2021 zu Reisewarnungen, Grenzschließungen, Lockdowns oder Quarantänemaßnahmen für Zielgebiete kommen, können Kunden ihre gebuchte Hausbootfahrt ohne Umbuchungsgebühren bis 48 Stunden vor Abfahrt verschieben. Sie können die Tour entweder nach aktuellen Verfügbarkeiten in eine andere Destination umbuchen oder die Fahrt in die Saison 2022 verschieben. Die Anzahlung wird auf die Umbuchung übertragen, bereits geleistete Restzahlungen erstattet der Anbieter zurück. Kunden müssen nach wie vor erst vier Wochen vor der neuen Abfahrt die Restzahlung tätigen. Alternativ stellt Locaboat Holidays einen Gutschein über die Anzahlung aus, der für eine Hausbootfahrt bis Ende 2022 gültig ist.

Frühbucher-Vorteile

Wer bis zum 30. November 2019 bucht, spart 10% auf seinen Hausbooturlaub in 2020. 5% Ermäßigung gibt es bei Buchungen bis zum 31. Jänner 2021. Zusätzlich kann der Rabatt, der für Fahrten ab einer Woche gilt, mit weiteren Ermäßigungen kombiniert werden. Kunden können somit insgesamt bis zu 25% sparen. Familien mit einem oder mehreren Kindern unter 18 Jahren erhalten 10% Rabatt, gleiches gilt für Paare, die zu zweit auf einem Boot unterwegs sind. Des Weiteren bietet Locaboat Holidays Rabatte für Gruppen sowie für Langzeitaufenthalte.

Reisebüros profitieren von Provision

Die Zusammenarbeit mit Locaboat Holidays lohnt sich auch für Reisebüros, sie erhalten 10% Mindestprovision ab der ersten Buchung, ohne Mindestumsatz. Ab 10.000 EUR Jahresumsatz gewährt Locaboat Holidays 12%, ab 30.000 EUR 15%. Expedienten erhalten bei der Beratung ihrer Kunden und bei der Buchung Unterstützung von Locaboat Holidays, entweder im Büro in Freiburg telefonisch unter +49 (0) 761 207 370 oder via Livechat auf der Homepage des Hausbootreisenanbieters. (red)