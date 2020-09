DZT: Kampagnen-Start in Wien

Vom 16. - 18. September 2020 macht das Pop-Up-Event #WanderlustGermany im Museumsquartier Wien halt. Das Wiener Publikum kann am Mittwoch von 14 bis 20 Uhr, am Donnerstag von 11 bis 20 Uhr und am Freitag von 11 bis 18 Uhr die Promotionsfläche am Vorplatz des Haupteingangs mit vielen Attraktionen entdecken und sich Inspirationen für ihren nächsten Deutschlandurlaub holen.

„Die Kampagne zielt auf Aktivurlauber, Familien, Genussmenschen und Naturbewusste gleichermaßen ab, die ihre Freizeit gerne in der Natur verbringen und etwas erleben möchten - beispielsweise in einem der 130 Naturparks, den 16 Biosphärenreservaten oder entlang des 200.000km langen Wander- und 70.000km langen Radwegnetzes“, so Laszlo Dernovics, DZT.

Gemeinsam mit der DZT präsentieren sich folgende drei Partnerregionen: TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, die Vermarktungsgemeinschaft Junge Donau sowie der globale Kampagnen-Premiumpartner Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Programmpunkte & Highlights

Via Digitalen City Lights werden Live-Schaltungen nach Deutschland angeboten, so können Wissbegierige beispielsweise interaktiv eine Tierfütterung der Humboldt-Pinguine aus dem Ozeaneum in Stralsund miterleben. Außerdem geben Markenbotschafter via Live-Schaltungen Einblicke in die Bierkultur Baden-Württembergs sowie das bayerische Backhandwerk und zeigen Brauchtümer der ersten Bierkulturstadt Ehingen und des traditionellen Backhandwerks. Des Weiteren präsentiert sich das Deutsche Meeresmuseum mit Kindererlebnisvorträgen und interaktivem Hörquiz zum Thema „Kein Lärm Meer“.

Besucher haben die Gelegenheit, das Natur- und Aktivreiseland Deutschland bei einer Bike Show, einer rotierenden Kletterwand sowie einer Carrera-Bahn mittels Fahrradantrieb zu entdecken. Neben Erlebnisvorträgen für die junge Zielgruppe, begeistert auch eine Silent Disco mit coolen Beats das Wiener Publikum.

Jeder Teilnehmer erhält eine gratis Mund-Nasenschutz-Maske. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen unter: www.germany.travel/wanderlust (red)