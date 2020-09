Insel Rab: Zuschuss für PCR-Tests

Beständig niedrige Coronazahlen machen die Region Kvarner zu einer der sichersten in Kroatien. Mit 65-prozentiger Auslastung verzeichnete Rab eine angesichts der Umstände durchaus positive Sommersaison. Traditionell ist die Insel aber auch aufgrund seiner milden Wassertemperaturen bis in den Oktober hinein ein beliebtes Urlaubsziel.

Hochwertiger "Drive-In"-Test

Um einen allfälligen Coronatest nicht zum Hindernisgrund für einen Aufenthalt in Rab zu machen, übernehmen die Stadt Rab und der Tourismusverband der Stadt Rab in Zusammenarbeit mit dem Institut für öffentliche Gesundheit der Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar die Hälfte der Kosten des PCR-Tests bei jenen Touristen, die in Privatunterkünften übernachten und bei der Heimreise einen Test benötigen. Mit diesem Zuschuss liegt der Preis für einen PCR-Test für Touristen bei 46 Euro, aufgrund der Verlässlichkeit jedoch im höherpreisigen Segment angesiedelt.

„Die Prognosen für diese Saison waren verhalten. Uns aber ist es gelungen, diese zu übertreffen und bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Stadt Rab hat sich als verantwortungsbewusstes und sicheres Reiseziel erwiesen, und wir möchten zeigen, dass es möglich ist, diese Saison fortzusetzen. Wir sind uns bewusst, dass die Kosten für den COVID-19-Test eine erhebliche Belastung für Gäste bzw. Privatvermieter darstellen, die diese Kosten für ihre Gäste übernehmen“, betont Ivana Matušan, die Direktorin das Tourismusverbandes der Stadt Rab

Der Rabatt gilt für

alle Touristen, die das Ergebnis eines COVID19-PCR-Tests bei der Rückreise in ihr Heimatland benötigen

Touristen, die in Privatunterkünften übernachten

alle Gäste, die im September und Oktober 2020 (bis zum 31. Oktober 2020) in diese Region kommen

alle Personen, die sich mindestens 7 Nächte in Folge in einer Privatunterkunft im Gebiet der Stadt Rab aufhalten

alle Touristen, die eine Reservierungen für September und Oktober haben, unabhängig davon, wann sie vorgenommen werden.

Vor dem Test muss die Person, die den Test bezahlt die Aufenthaltsbestätigung aus dem eVisitor-System für die zu testende Person vorlegen. Diese Bestätigung kann vom Vermieter selbst aus dem eVisitor-System ausgedruckt oder beim Tourismusverband Rab angefordert werden. Touristen können sich dem Test werktags von 8:00 bis 11:00 Uhr im Gesundheitszentrum der Stadt Rab unterziehen. Es handelt sich dabei um eine Drive-in-Abstrichentnahme. (red)