Costa Kreuzfahrten sind zurück auf See

„Wir sind hocherfreut, nach mehr als fünf Monaten ohne Kreuzfahrten endlich wieder Gäste an Bord begrüßen zu dürfen und sind über den Neustart mit einer Fahrt innerhalb Italiens sehr glücklich. Der Entscheid, den Betrieb als italienische Reederei mit ausschließlich italienischen Gästen wieder aufzunehmen, widerspiegelt unsere tiefe Verbundenheit zu diesem Land, unter dessen Flagge wir bereits seit mehr als 70 Jahren unterwegs sind“, erklärt Michael Thamm, CEO Costa Group & Carnival Asia.

In den vergangenen Wochen habe man eng mit den italienischen und EU-Behörden sowie Experten aus der Wissenschaft an der Ausarbeitung von tragfähigen Gesundheits- und Schutzkonzepten gearbeitet, um unseren Passagieren wieder einmalige Erlebnisse auf dem Meer ohne Risiken offerieren zu können. Gleichzeitig behalte Costa die aktuelle Lage im Auge, hinsichtlich einer schrittweisen Rückführung der gesamten Flotte auf die Meere ab Oktober. „Wir hoffen, nach und nach auch wieder Gäste aus allen anderen europäischen Märkten auf unseren Schiffen zu begrüßen“, so Thamm.

Die Passagiere der ersten drei Kreuzfahrten auf der Costa Deliziosa im September werden ausschließlich italienische Staatsbürger oder in Italien wohnhafte Personen sein. Auch wird nur eine beschränkte Anzahl Passagiere mit auf die Reise gehen, um Social Distancing an Bord jederzeit garantieren zu können. Die Infrastrukturen und Unterhaltungsangebote wurden entsprechend redimensioniert.

Regelmäßige Gesundheitschecks

Das neue Costa Sicherheits- und Schutzkonzept, das gemeinsam mit wissenschaftlichen Experten erarbeitet wurde, sieht unter anderem regelmäßige COVID-19-Tests und Temperaturmessungen für alle Passagiere und Crew-Mitglieder vor. Alle Passagiere müssen in Triest einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen und werden sowohl einer Temperaturmessung als auch einem Antigen-Schnelltest für COVID-19 unterzogen. Gäste werden erst zum Einschiffen zugelassen, wenn sie negativ getestet wurden. Bei einem positiven Testergebnis wird ein zusätzlicher PCR-Test durchgeführt. Nur wenn dieser negativ ist, kann die Person an Bord. Die Crew-Mitglieder haben vor dem Boarding in Triest eine 14-tägige Quarantäne hinter sich und wurden ebenfalls regelmäßig auf COVID-19 getestet.

Landausflüge mit Social Distancing

Während der Kreuzfahrt werden Exkursionen und Touren so konzipiert, das Social Distancing eingehalten werden könne. In Bari wie auch den anderen angefahrenen Destinationen würden Passagiere nur von Bord dürfen, wenn sie sich den von Costa speziell konzipierten Ausflügen in Kleingruppen anschließen. Auf diesen Touren würden die Gäste verschiedene Sehenswürdigkeiten in der Umgebung der Häfen entdecken können – wie etwa Lecce, Ostuni, Otranto, Alberobello, Gallipoli, Taormina, Noto, Modica, Ragusa oder Sibari, schreibt die Reederei in einer Presseaussendung.

Mehr Shows – weniger Publikum

Die Einrichtungen und das Entertainmentprogramm an Bord seien in Einklang mit dem Sicherheitsprotokoll angepasst worden, ohne dass das typische Ambiente einer Costa Kreuzfahrten darunter leiden würde. Zum Beispiel würden Live-Shows öfter und vor reduziertem Publikum aufgeführt, bediente Restaurants Buffetrestaurants bevorzugt werden, die Sitzkapazitäten in den Theatern, der Show Lounge, Bars und Restaurants seien angepasst worden und der Eintritt ins Spa, die Pools und dem Miniclub für Kinder werde gestaffelt. Auch die Reinigung und Desinfektion in allen Bereichen an Bord, einschließlich der Kabinen, sei verbessert worden, während die Gesundheitsdienste an Bord ausgebaut worden seien. Weitere Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen: die Verwendung von Gesichtsmasken, wann immer nötig, Spender von Handdesinfektionsmitteln auf dem ganzen Schiff und die die Einführung von Selbstbedienungs-Kiosken für Fieberthermometer.

Zweites Schiff noch im September

Die Costa Deliziosa wird noch bis Ende 2020 ab Triest Kreuzfahrten anbieten. Als nächstes Schiff aus der Flotte wird die Costa Diadema ihren Betrieb wieder aufnehmen, und zwar ab dem 19. September ebenfalls ab Genua. Wie die Costa Deliziosa wird auch die Costa Diadema vorerst nur italienische Häfen anlaufen und italienische Bürger an Bord begrüßen. Sie wird auf ihrer Route in Civitavecchia/Rom, Neapel, Palermo, Cagliari und La Spezia anlegen. Ab Oktober wird dann das Costa-Flaggschiff Costa Smeralda wieder den Betrieb aufnehmen, gefolgt von der Costa Firenze im Dezember. (red)