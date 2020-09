Corendon mit neuem Flugprogramm für Sommer 2021

Trotz der Auswirkungen der Pandemie auf den Tourismus und Flugverkehr, will Corendon Airlines im kommenden Sommer nicht nur in die Ausweitung von Ferienflügen, sondern auch in Flüge nach Anatolien investieren. Mine Aslan, Direktorin für Kommerz der Corendon Airlines, geht davon aus, dass sich die Auswirkungen des Covid-19-Virus im kommenden Jahr verringern und auch die Nachfrage nach Flügen wieder ansteigen wird.

Ausbau der Flugbasen

Daher werden in 2021 vor allem neue Flugbasen eingerichtet, zusätzlich zu den bestehenden in Hannover, Köln, Münster und Nürnberg, sind ab 1. Mai 2021 die Stationierung zweier Flugzeuge am Flughafen Düsseldorf geplant. Nach den Erfolgen in Deutschland werde sich Corendon Airlines auf weitere deutschsprachige Märkte in Europa konzentrieren, so ist aktuell eine Basis in Basel im Gespräch. Von Deutschland, der Schweiz und Österreich werden im Sommer 2021 somit insgesamt fünf Millionen Flugsitze zu Zielen in der Türkei, Griechenland, Spanien, Italien, Ägypten und Israel angeboten.

Ethnische Destinationen

Mine Aslan erinnerte daran, dass Corendon Airlines am 27. Juni 2020 zum ersten Mal einen Direktflug zur türkischen Stadt Zonguldak am Schwarzen Meer durchgeführt hat, und gibt bekannt, dass diese Flüge auch in der Sommersaison 2021 ausgebaut werden sollen:

"Aufgrund der starken Nachfrage unserer in Europa lebenden Bürger werden wir auch ein starkes Flugprogramm für die Verbindungen Köln-Bonn, Münster und Düsseldorf zum Flughafen Zonguldak bieten. Zugleich werden wir auch die Direktflüge von Brüssel nach Eskişehir und von Holland nach Kayseri und Konya aufgrund der hohen Nachfrage beibehalten. Wir planten die Zahl der Flüge von Deutschland, Österreich, der Schweiz, Holland und Belgien zu siebzehn Zielen in der Sommersaison 2021 zu verdoppeln", berichtet Mine Aslan

"Bei uns ist Ihr Ticket sicher"

Corendon Airlines verlängert die Dauer der Aktion “Bei uns ist Ihr Ticket sicher”, mit der die Fluggesellschaft ihren Gästen seit dem Beginn der Sommersaison flexible Buchungsmöglichkeiten gewährt. Reisende, die bis Ende Oktober 2020 ein Flugticket bei Corendon Airlines erstehen, können ihren Flug bis Ende Oktober 2021 verschieben und zugleich ihre Flugziele ändern. Informationen zur Aktion gibt es HIER, das Flugprogramm Sommer 2021 ist HIER einzusehen. (red)