United Airlines streicht Umbuchungsgebühren dauerhaft

„Veränderung ist in diesen Tagen unausweichlich – aber es kommt vor allem darauf an, wie wir darauf reagieren. Wenn Kunden uns ihre Verbesserungswünsche mitteilen, dann ist die Abschaffung dieser Gebühr eine der häufigsten Bitten“, so Scott Kirby, CEO von United Airlines.

Die neuen Umbuchungsregeln gelten für alle Tickets der Standard-Economy und Premiumklassen für Flüge innerhalb der 50 US-Staaten, Puerto Rico und zu den Amerikanischen Jungferninseln. Die Anzahl der Umbuchungen ist nicht beschränkt.

Standby-Option: Alternativflug am selben Tag

Zusätzlich bietet United Airlines seinen Kunden ab 1. Jänner 2021 mehr Flexibilität beim Umbuchen eines Fluges am geplanten Reisetag. Kunden können sich kostenfrei für einen Standby-Flug am selben Tag registrieren und haben so die Option, einen anderen Flug mit demselben Start- und Zielflughafen wie in der ursprünglichen Reiseroute zu wählen, wenn beim Abflug ein Platz verfügbar ist. Diese Neuerung gilt für jeden United-Kunden auf nationalen sowie internationalen Strecken und unabhängig von der gebuchten Tarifart und Serviceklasse.

Verbesserungen für MileagePlus-Mitglieder

Auch die MileagePlus-Mitglieder profitieren von zahlreichen Verbesserungen. So entfallen beispielsweise alle Wiedereinzahlungsgebühren für mit Meilen gebuchte Flüge, die mehr als 30 Tage vor Abflug abgesagt oder umgebucht wurden. Außerdem können sich MileagePlus Premier-Mitglieder kostenfrei für einen anderen Flug am Reisetag entscheiden.

Zudem wird der Status für MileagePlus Premier- und Global Services-Mitglieder bis Jänner 2022 verlängert und die Schwellenwerte für eine Premier-Qualifikation werden um 50% für jede Statusstufe verringert. (red)