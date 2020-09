JO Salzburg: Neue Alpen-Erlebnis-Wochen

Das Programm, welches die Gastgeber aus dem Alpendorf initiiert haben, setzt sich aus einer Mischung aus Aktivprogramm, Erholung und interessanten Vorträgen zusammen.

Salzburger Bergwelt entdecken

Lokalmatador Andreas Prommegger nimmt die Gäste mit auf eine Wanderung auf seine Hausberge und erzählt spannende Geschichten über das Aufwachsen und Trainieren in der heimischen Bergwelt. Nach einer actionreichen Mountainbike-Tour mit Mountainbike Cross Country Weltmeister Daniel Federspiel und einer erholsamen Yogaeinheit steht ein Vortrag von Extrembergsteiger Thomas Bubendorfer am Programm. Im Rahmen einer Almtour berichtet er über seine Gipfelerfahrungen und über das Überwinden verschiedener Krisensituationen am Berg. Weiters dürfen sich die Gäste der Alpen-Erlebnis-Wochen auf einen Vortrag von Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner unter dem Titel „Innere Dimension des Bergsteigens“ freuen. Die weiteren Programmpunkte setzen sich aus einem Erlebnistag mit Bergführer Sepp Schiefer und einer erholsamen E-Bike Tour zusammen. Zum Abschluss lädt Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits zu einer entspannenden Yogaeinheit ein. (red)

Mehr Information unter www.josalzburg.com/alpendorf