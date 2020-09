US-Reederei Uniworld startet in deutschsprachigen Märkten

Das amerikanisches Familienunternehmen für exklusive Boutique-Flusskreuzfahrten, Uniworld, hat KITICON Global Networks aus Bonn mit Marketing und Kommunikation für die deutschsprachigen Märkte beauftragt. Alle Buchungsanfragen und die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb wird Passage-Kontor Kapitän P. Henssel aus Kiel in der Rolle der Generalagentur künftig entgegennehmen.

Zwei Marken: Uniworld Boutique River Cruise & U River

Mit der Uniworld Boutique River Cruise hat sich das Unternehmen auf exklusive Flusskreuzfahrten insbesondere in Europa spezialisiert. Hier verfügt Uniworld bereits über zwölf Schiffe – zwei weitere sollen in Kürze folgen. Zudem bietet das Unternehmen Flussreisen in Russland, Vietnam, Kambodscha, Indien, Ägypten, Peru sowie in China an. Gästen wird dabei ein umfangreiches All Inclusive-Konzept mit edlen Speisen und Getränken sowie ein großes Angebot an Wellness-Anwendungen geboten.

Für 2021 wird es eine Auswahl an Reisen geben, die mit deutschsprachiger Reisebegleitung und Konzept für den deutschsprachigen Gast angeboten werden. Verkaufsfolder dafür werden in Kürze zur Verfügung stehen. Neben reinen Flussreisen gibt es auch Kombinationsangebote – etwa auf Fluss und Schiene.

Reisen für 2021 sind ab sofort über das Passage-Kontor in Kiel buchbar.

Mit U River verfügt das Unternehmen zudem über eine Marke speziell für Millennials. Mit Schiffen in modernem Stil und besonderen Unterhaltungsangebot wie etwa Silent Disco oder Trendsportarten richtet sich die Brand insbesondere an junge Reisende und verleiht Flusskreuzfahrten in Europa einen neuen Touch.

„Durch unsere beiden Marken sprechen wir sowohl das reifere als auch das junge Publikum an und setzen ganz neue Akzente im Flusskreuzfahrt-Segment. Mit KITICON und Passage Kontor verfügen wir über die besten Partner, um unser Angebot auch diesseits des Atlantiks zu einem großen Erfolg zu machen", so Ellen Bettridge, CEO von Uniworld. „Wir sind sicher, dass wir auch bei Gästen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit unserem exzellenten Service punkten werden und sehen großes Potenzial in den deutschsprachigen Märkten.

„Uniworld wird den hiesigen Markt sicher maßgeblich bereichern“, kommentiert Tina Kirfel, Geschäftsführerin KITICON Global Networks. „Wir freuen uns sehr darauf, das Unternehmen in den DACH-Märkten bekannt zu machen.“ Bettina Zwickler, Inhaberin Passage-Kontor Kapitän P. Henssel, ergänzt: „Uniworld füllt mit seinem Angebot eine echte Lücke. Wir sind sicher, dass die Branche und ihre Kunden es überaus gut annehmen werden." (red)